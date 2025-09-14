°ËÆ£±à¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¿·ÍÆ´ï¤ò³«È¯¡¡¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¡Ö·ò¹¯¥ß¥Í¥é¥ë¤à¤®Ãã¡×¤Ê¤É6ÉÊ¤ËºÎÍÑ
¡¡°ËÆ£±à¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë350ml¤Î¿·ÍÆ´ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥Æ¥£¥Ü¥È¥ë¡×¤ò³«È¯¤·¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤ä¡Ö·ò¹¯¥ß¥Í¥é¥ë¤à¤®Ãã¡×¤Ê¤É6ÉÊ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ9·î22Æü¤«¤é½ç¼¡¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡·ÈÂÓÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¿·ÍÆ´ï¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÆü¾ï¤Î³°½Ð¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇ¦¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê·ÈÂÓÀ¤Ç¡¢¤è¤ê¿È·Ú¤Ç²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¡Ê°ËÆ£±à¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥Æ¥£¥Ü¥È¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¤ªÃã¡ÊTEA¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹â¤µ184Ð¤Î¸½¹ÔÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍÆÎÌ¤äÍÆ´ï¤ÎÉý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹â¤µ¤¬Ìó1ÑÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£