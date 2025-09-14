陸上の世界選手権東京大会は大会２日目の１４日に女子マラソンが行われ、学生時代はランニングサークルで活動していた２４歳の異色のランナー、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位に入り、世界選手権の女子マラソン日本勢では２０１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来、３大会ぶりの入賞となった。

早稲田大時代は競技部ではなく、「ホノルルマラソン完走会」というサークルで活動。ほぼ独力で２時間３０分台をマークし、自らを売り込んで昨年に実業団の大塚製薬入りした。１メートル５３の小柄な体から超高速ピッチを繰り出すフォームが特徴で、今年１月の大阪国際女子マラソンでは、当時の日本歴代１０位となる２時間２１分１９秒を記録した。

２日前のオンライン記者会見では「楽しみは持てないです。早く終わって欲しい。１人で好きに走ってきた身なので、自分の結果で皆がどう思うかと考えると怖い」と冗談めかして話していたが、レース本番では落ち着いた走りで粘った。

１３キロの周回２周が含まれるコース。小林は給水ポイントで汗で濡れた帽子を取り換えるなど暑さ対策も万全だった。中盤まで先頭争いに参加し、２４キロ過ぎにアフリカ勢などの後続集団に抜かれて１０位まで順位を下げたが、そこから粘った。周回を終えた神保町で８位に上がると、終盤の上り坂が始まる３７キロ付近では、前を走っていた走者が立ち止まるアクシデントでさらに一つ順位を上げた。

皇居や新宿区界隈などコース周辺は大学時代から練習や生活で慣れ親しんだ場所。終盤の苦しい上り坂も堅実に越え、国立競技場のトラックに入ると観客に手を上げて応えてゴールした。

ゴール後のテレビ局のインタビューに「代表に選んでいただいた時から、信じられない思いで、練習がきつすぎて、合宿が終わった時が一番うれしくて、試合では絶対コテンパンにされると思っていたけど、練習を信じて走りました。ケニア勢が後半に来ると思ったので、自分のペースで前半から進めていって、何とか８位に入ろうと思って粘って頑張った」と笑顔で語った。（デジタル編集部）