◇カーリング女子日本代表決定戦第2戦 フォルティウス 7−6 SC軽井沢クラブ（14日、稚内市みどりスポーツパーク）

先に3勝を挙げたチームがオリンピック最終予選に出場できる代表決定戦。SC軽井沢クラブ2勝、フォルティウス1勝で迎えた第2戦（共に予選で1勝）は、互いにリードを奪い返す接戦。6−6で最終第10エンドまで突入します。

第10エンド優位な後攻はフォルティウス。フォルティウスの最終投を残した段階で、ナンバー1＆2ストーンはSC軽井沢クラブ。最終投でナンバー1ストーンを取りにいかなければいけないフォルティウス。プレッシャーのかかる中、スキップの吉村紗也香選手が最後はハウス中心に寄せて、ナンバーワンストーンを獲得。

2勝2敗のタイに追いついたフォルティウスは逆王手。代表決定は午後に行われる最終第3戦までもつれ込んでいます。

勝利直後の吉村選手は「まずはホッとしています。相手も良いパフォーマンスでショットを決めてきているので、ほんの少しのミスが複数得点をあげてしまう緊張感のあるゲームだった。最後はしっかり決めきることができて良かったです」と話しました。

＜試合結果＞００２０１０２０１０｜６ SC軽井沢クラブ０１０２０２０１０１｜７ フォルティウス