【カーリング】フォルティウス逆王手 SC軽井沢クラブに2勝2敗で並ぶ 日本代表のゆくえは最終戦決着「緊張感のあるゲームだった」
◇カーリング女子日本代表決定戦第2戦 フォルティウス 7−6 SC軽井沢クラブ（14日、稚内市みどりスポーツパーク）
先に3勝を挙げたチームがオリンピック最終予選に出場できる代表決定戦。SC軽井沢クラブ2勝、フォルティウス1勝で迎えた第2戦（共に予選で1勝）は、互いにリードを奪い返す接戦。6−6で最終第10エンドまで突入します。
第10エンド優位な後攻はフォルティウス。フォルティウスの最終投を残した段階で、ナンバー1＆2ストーンはSC軽井沢クラブ。最終投でナンバー1ストーンを取りにいかなければいけないフォルティウス。プレッシャーのかかる中、スキップの吉村紗也香選手が最後はハウス中心に寄せて、ナンバーワンストーンを獲得。
2勝2敗のタイに追いついたフォルティウスは逆王手。代表決定は午後に行われる最終第3戦までもつれ込んでいます。
勝利直後の吉村選手は「まずはホッとしています。相手も良いパフォーマンスでショットを決めてきているので、ほんの少しのミスが複数得点をあげてしまう緊張感のあるゲームだった。最後はしっかり決めきることができて良かったです」と話しました。＜試合結果＞
００２０１０２０１０｜６ SC軽井沢クラブ
０１０２０２０１０１｜７ フォルティウス