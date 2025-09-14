同級生の母（54）と21歳差で結婚した男性（33）が登場。妻の料理中もべったり抱きつき、「くっついていたい」と甘えん坊の姿を見せた。

【映像】21歳差夫婦の年上妻（54）と密着する様子

9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはマッチングアプリで出会った14歳年下夫との再婚が話題になった新山千春。

#2は同級生の母と結婚したイサムさん（33）、みどりさん（54）夫妻に密着。2人は21歳差だが、1年前に結婚してから今までずっとラブラブだそう。

みどりさんが31歳の時、イサムさんは10歳。みどりさんの娘とイサムさんは同級生で、「授業参観の時見ていたと思う」と明かした。

2人が暮らすのは昨年完成した2階建ての３LDK。みどりさんが料理を始めると、イサムさんはすかさずみどりさんにベッタリ。バックハグでみどりさんに甘え、みどりさんは「結構、邪魔だよ？」と照れた。新山は「距離が！」と驚き。

みどりさんは「めっちゃ近い」「重いねぇ〜暑いよ」と言いながら料理を続行。「くっついていたい」とみどりさんに甘えっぱなしのイサムさんに、MEGUMIは「すごい！」「でも幸せだね〜」と目を丸くした。