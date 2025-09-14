「うんこは、不朽のコンテンツ」「誰でも簡単にキレイなうんこを作ることを最優先に考えました」

「ガンプラ」などを手掛けるBANDAI SPIRITSが7月、「うんこ」をテーマにした商品シリーズ「ウンコスルデイズ」を発売した。ただの悪ふざけではなく、紙粘土と同社が得意とするプラモデルをかけ合わせた「クレイモデルキット」という新たな規格を用いた商品群であり、かなり気合いが入っていることがうかがえる。

企画を立ち上げたのは「SD ガンダム クロスシルエット」や「SDガンダムワールドHEROES」を担当し、同社の“王道”ともいえるガンプラ畑にいながら、常に新規案件に向き合ってきたホビークリエイション部の安部豊氏だ。

「もともと、うんこアンチだった」と自身について話す安部氏が本気で取り組んで生まれたウンコスルデイズとは、いったいどんな商品なのか。



7月に発売した「ウンコスルデイズ」シリーズ 画像提供：BANDAI SPIRITS、以下同）

「格闘家うんこ」「アイドルうんち」とにかくポップに、うんこを作る

ウンコスルデイズは、まず紙粘土を「ウンコ型」に入れて固め、できあがったうんこに手足などのプラ製パーツを挿し、「格闘家うんこ」「サイバー戦士うんこ」「アイドルうんち」「サラリーマンうんこ」など様々な“うんこキャラクター”を作る商品だ。

対象年齢は6歳以上で、安部氏によると発売以降に開催している体験会は、毎回大盛況。SNSには子どもだけでなく大人までがこれまでにない“うんこプラモ”に熱狂する様子がアップされている。

完成したキャラたちのインパクトは抜群で、汚さや嫌悪感よりもポップな印象を強く受ける。

「最初はもっと潰れた形だったんですが、どこか“昭和っぽいな”と感じて、少し縦長にしてかわいらしさを感じる見た目にしました。また、螺線状にせず3段に重ねることで、よりファンシー感を出しています」

「ノータイムで、うんこを提案していました」

安部氏はもともと、アミューズメント施設の景品グッズを扱う都内のプライズメーカーに商品開発として就職。4年ほど勤めた後、2017年にバンダイへ転職した。2018年の分社化後はBANDAI SPIRITSに籍を置き、SDガンダムなどの商品開発に携わっている。

そんな安部氏が、なぜウンコスルデイズを立ち上げることになったのか。始まりは4年ほど前だ。当時安部氏は、子どもをターゲットにした、オリジナルシリーズの部内コンペに参加していた。動物をモチーフにした変形ロボットの企画をあたためていたという。

「同じコンペには、恐竜をテーマにしたプラモデル企画も提案されていました。最終的に『子ども向けとしては恐竜のほうが強いよね』ということになり、私たちのプロジェクトは見送りになったんです」

コンペの後、プロジェクトのメンバーとどんよりした空気で反省会を開いた。安部氏はチームの解散もやむなし、という態度で臨んでいたという。しかしその場で、40代中盤の先輩社員が「もう1回、何か考えてチャレンジできないか」と切り出した。「その瞬間、ほぼノータイムで『うんこはどうですか』と提案している自分がいました」と安部氏は振り返る。

うんこは普遍的な人気がある、強いテーマ

2017年発売の『うんこドリル』シリーズを中心に、確かに近年のうんこブームは目覚ましい。教育分野以外にもうんこ系の商品・サービスが展開され、中には「株式会社うんこ」なる企業も誕生している。

さらに、うんこミュージアムは海外にも飛び出した。うんこのニューウェーブは、間違いなく世界に広がっている。このような世相もありながら、安部氏がうんこのアイデアを提案したのは、自らの経験が大きかったという。

「当時、僕には2歳の子どもがいて、書店やおもちゃ売り場でうんこ・うんち系の商品がチラチラと視界に入っていました。『うんこミュージアム』へ遊びに行ったこともあり、子どもだけでなく、親御さんも一緒に楽しむ様子を見ていたのが大きかったかもしれません。

そうした経験もあって、普遍的な人気を持つ不朽のコンテンツとしてのポテンシャルを、うんこに感じていました。実際、前職で携わったプライズ景品の世界でもうんこ系の商品は根強い人気がありました。定番人気のキャラクターと同様、確実に人気があるテーマであり、そうした題材を当社が本気で扱えば話題性も込みで、ユーザーに楽しんでいただけるだろう、と」

一般的なプラモデルとは異なる視点で試作を重ね、最も苦労したのは……

こうしてウンコスルデイズの企画が立ち上がった。同シリーズでは、クレイモデルキットという同社初の規格を用いているが、キャラクターのボディとなるうんこ本体を柔らかい素材で作り、手足などのプラパーツを挿してキャラクターが完成する--という仕様は初期から固まっていたという。

「うんこの材料は、スライムやスポンジ、スーパーボールや練り消しの素材など、いろいろ試しました。最終的に軽量紙粘土を採用したのは、誰でも簡単にキレイなうんこを作ることを最優先に考えた結果です」

子ども向け商品では、より手頃な販売価格を実現する必要がある。低コストかつ安定供給でき、安全基準も満たす素材としても紙粘土が最適だと考えた。

素材が決まった後は、試作だ。肝となるウンコ型は、金型を2回。さらに実際に商品で使う型に関しては、細かい改良も含めると10回以上行った。

最近では技術も向上し、図面ソフト上の検証→3Dプリンターの出力品で確認できることも多いという。また、金型は一度作るだけでも「まあまあなお金がかかる」（安部氏）ため、試験的に製作することは稀だと安部氏は話す。

それにしても、変形機構を有するものもあり、複雑に思えるガンプラと比べてシンプルに映るウンコスルデイズで、なぜこんなにも試作を重ねたのだろうか。

「技術や検証の蓄積があるガンプラに比べて、粘土という我々にとって未知の素材を扱うという点が大きかったです。型からうんこ(粘土)が剥がれやすいか、うんこ本体の手触りが滑らかか。また、すぐに壊れず何回も遊べるかなどを細かく検証するためには、どうしても金型も含めて試作を作り込む必要がありました。その結果、一般的なプラモデルと比較して試作回数がかなり多くなったんです」

うんこには「設定もクソもない」

試行錯誤を踏まえて生まれたプロトタイプの商品を基に、今度は市場調査として2024年夏の「東京おもちゃショー」で体験会を実施。そこでのフィードバックを反映して、現行版が完成した。特に、子どもが手に持った時の「ちょうど良いサイズ感」については入念な検証を重ねた。

「子どもが手にして喜ぶサイズは、ギミックやデザイン、構造などによっても違います。例えば、小さい方が可愛いし、手で持ちやすい。でも満足感やインパクトがなくなってはつまらないなとか、いろいろ考えました。

そもそも元となる作品がある場合には、機体のサイズ設定があるので、それを各商品の縮尺に合わせることで大体の商品サイズが決まるのですが……うんこに設定もクソもないじゃないですか（笑）。最終的に、うんこのベストサイズは企画提案者である私が直感で決めて提示し、社内外を説得するしかないと考え、ひたすら作り込みました。ここには本当に苦労しましたね」

社内からは「コーンを混ぜた方がリアルになる」という声もあったが……

安部氏は高等専門学校→国立大、さらに大学院課程の修了まで機械系一筋に歩んできた。その中で「子どもたちが機械を好きになってもらえる種をまいて、応援することを自分の仕事にしたい」と思うようになったという。その考えがよく伝わるのが、リアル感を追求する社内の声に対するエピソードだ。

実は、ウンコスルデイズの企画をブラッシュアップしていく段階で、社内から色味と質感をより本物っぽくする観点から「コーンを入れたらどう？」「ハエを飛ばそう」といった意見も寄せられていた。しかし、安部氏はこうした意見を取り入れず、あくまでプレーンなうんこの、ファンシーな形とデザインを追求した。

「もちろん、商品を買った方がコーンやハエでアレンジするのもアリです。しかし、我々から提供するのは控えたほうがいいかなと（笑）。うんこをリアルにすればするほど、お金を出す親御さんの財布のヒモが固くなるし、応援してくれる人も減ってしまうなと思ったんですよね。

また、ウンコスルデイズでは特に『お膳立て』に留めて、ユーザーがアレンジしたくなる余地を残しておくことを、開発者として常に意識しているんです。きっとその方が創造力を誘発できて、ご自身で作りたくなると思うので」

こうして着実に商品化へと歩みを進めていったウンコスルデイズだが、実はまだいくつもの関門が残っていた。その一つが、商品名を「うんこ」にするか、「うんち」にするかという問題である。

（伊藤 綾）