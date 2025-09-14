犬たちがわざと可愛い仕草をする理由

1.注目を集めたい

犬がわざと可愛らしい行動やあざとく見える行動をする理由としてまず考えられるのは、「注目を集めるため」です。

犬が可愛い仕草や行動をすると、多くの人は犬に目を向けて「かわいい！」といったり、自然と笑顔になったりするでしょう。

そうしたことが過去にくり返されていると、犬は可愛い行動をすれば、飼い主さんや周囲の人の注目を集めたり気を引いたりできるということを学習しています。

そのため、犬が自分に目を向けてもらいたいときや飼い主さんの気を引きたいときに、わざと可愛らしく見えるような行動をすることがあります。

2.かまって欲しい

犬が可愛い行動を取る理由として、ただ注目を集めるだけでなく、かまってもらうことを目的としていることもあります。

愛犬の可愛い行動を見ると、自然と手を伸ばして体をなでたり抱き上げたりといったスキンシップを取ることが多くなりがちです。

さらに、そのまま愛犬と遊び始めてコミュニケーションの時間になることもあると思います。

そのため、犬が退屈をしていて「飼い主さんと遊びたい」「散歩に行きたい」と思っているときや、コミュニケーション不足を感じているときなどに、わざと可愛らしい行動をしてみせるのです。

3.おやつやご飯が欲しい

犬が何かをしてもらいたいと思っているとき、まずは自分に注目を集めてからその要求を伝えようとします。

そのため、遊びや散歩だけでなく、食べものが欲しいと思っているときにもあざとい行動をすることがあります。

可愛らしい行動をしている愛犬を見て、なでて可愛がる以外にもおやつをあげる飼い主さんは少なくありません。

特に「お手」や「ゴロン」「バイバイ」などのトリックをすると、覚えたことのごほうびとしておやつをあげることもあるでしょう。

4.怒られたくない

犬はいたずらなど怒られる可能性があることをしたと自覚しているとき、それを回避するために可愛い行動を取ることがあります。

留守番中にいたずらをしてしまい、それを飼い主さんに気がつかれたときに、言われてもいないのにトリックをくり返してみたりお腹を出して見せたりすることがあります。

お腹を出していると服従していると思われがちですが、人間に対してであれば、どちらかというと甘える気持ちや怒られることを回避する目的があると考えられています。

5.飼い主さんに笑って欲しい

「飼い主さんに怒られたくない」という気持ちから可愛らしい行動をすることにも似ていますが、単純に飼い主さんに笑顔になってもらうためにこうした行動をする犬もいます。

犬は人の感情を読み取ったり共感したりする能力があると考えられているため、飼い主さんが落ち込んでいたりイライラしたりしているとそれを察知します。

そうしたときに「いつものように笑ってもらいたい」と思って、飼い主さんが普段笑ってくれる行動や仕草をわざとしてみせます。

あざとい行動をする犬への正しい接し方

犬がわざと可愛い仕草などをしてあざとい行動をするとき、まずはその心理を考えてみましょう。

スキンシップやコミュニケーションの時間が少ないときは、飼い主さんの気を引いてかまってもらいたいと思っているのかもしれません。

そのようなときは、愛犬と関わる時間を増やしてあげるようにしましょう。

ただし、犬の要求に応じて、すぐに遊び始めたりおやつをあげたりしてしまうと、犬がわがままになってしまう可能性もあるので注意してください。

かまってもらいたいと思っている気持ちを理解しながら、犬がしてほしいことをすぐにするのではなく、日頃の関わり方から変えていくことが大切です。

いたずらをごまかそうとしていることが考えられるときは、その行動には反応しないようにしましょう。

また、飼い主さんが落ち込んでいるときに可愛い行動をして見せてくれるときは、気にかけてくれている優しさに笑顔やスキンシップで応えてあげてください。

まとめ

犬が飼い主さんなどの前で、わざと可愛らしい仕草やあざとい行動をするときは、注目を集めたり要求を伝えたかったりと様々な心理があると考えられます。

犬が見せる可愛い行動に思わず目を細めてしまう人が多いと思いますが、状況によってはあえて無視をした方がいいこともあります。

犬の気持ちをしっかりと考えて、適切な対応をすることでよりよい関係を築いていけるでしょう。