好き＆行ってみたい「福島県のダム」ランキング！ 2位「赤坂ダム」、6票差の1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月26日〜9月2日の期間、全国10〜70代の男女247人を対象に、「ダム（東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい福島県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「綺麗な場所なので癒されに行きたい」（40代男性／兵庫県）、「緑に囲まれた静かな場所で、のんびり過ごしたい」（30代女性／福岡県）、「湖のように綺麗なダムだから」（30代女性／大阪府）、「貯水池の鯉も見たい」（50代男性／徳島県）といった声が集まりました。
回答者からは「国道からわかりやすい道で交通量が比較的多い」（40代女性／埼玉県）、「導流部がトンネル式になっている珍しいダムだから」（30代女性／神奈川県）、「周囲は芝生が整備されていて、天端（ダムの上部）は未舗装ながら広く、ゆったりと歩けるだけでなく、人も少なく、静かな時間を過ごしたい人に最適だから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：赤坂ダム／31票赤坂ダムは、豊かな自然に包まれた静かな場所にあり、四季の彩りを感じられる景観が魅力です。ダム周辺は関係者以外立ち入ることはできませんが、近くを通る国道からはダム湖の景観を眺められます。湖面に映り込む空や木々の姿は美しく、訪れた人の心をふっと軽くしてくれるような落ち着いた空気が漂っています。週末のリフレッシュや何気ないドライブの途中に立ち寄りたくなる場所です。
1位：犬神ダム／37票福島県の山あいにひっそりとたたずむ犬神ダムは、自然の中で静かに時間を過ごしたい人にとって理想的な場所です。周囲を囲む山々と穏やかな湖面が織りなす景観は、まさに心を整えるための舞台。周辺には天然記念物の「カナヤマザサ」の叢生地があります。観光地のにぎやかさとは無縁で、地元の人々にとっては散策やドライブの途中に立ち寄る“ちょうどいい”癒やしスポット。春夏秋冬で表情を変える自然の美しさも魅力で、訪れるたびに新たな景色と出会えるでしょう。
