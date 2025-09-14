「バカ野郎へ！」DeNAバウアーが代理人の遭った“トラブル”に怒り爆発「落ち度もない人間の足に釣り針が刺さるなんて…」
代理人を務めるルーバさんが遭遇した“トラブル”を受け、怒りをあらわにしたバウアー(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
怒りの投稿に反響が広まっている。去る9月12日、横浜DeNAベイスターズのトレバー・バウアーが自身のXを更新。代理人のレイチェル・ルーバさんが横浜駅近くの商業施設でトラブルに見舞われたと明かした。
「今夜、横浜ベイクォーターで釣りをしていたバカ野郎へ」
そう強い言葉で切り出された投稿には、ルアーと釣り針の写真が添付され、バウアーは「通りを歩いている時、そっちの愚かなルアーがレイチェルに当たり、彼女の足に刺さった。私たちの間には何百フィートもの水面があったのに。どうやってそんなに外すんだ？」と説明。どうやらルーバさんに釣り針が何らかの刺さる“事故”に見舞われたようである。
さらに「夕食から帰る途中のなんの落ち度もない人間の足に釣り針が刺さるなんてあってはならない」と続けた最強助っ人、こうも訴えている。
「あんたらは二度と釣りをするべきじゃない。そして、次に人に当てたら、ただ逃げるのではなく、謝るか、相手の様子を確認しようと考えるべきだ。バカ野郎」
このバウアーの投稿に被害を受けたルーバさんも反応し、「向こう岸から私に引っかかった釣り糸を引っ張っている男を見た。捕まえるために糸を引っ張ったら彼は私たちを見て走り去ったの」と釣り道具の持ち主が逃げ去ったと説明した。
一連の主張にはファンからも「やった人間は正直に謝罪して適切な行動を取るべきだった」「レイチェルは本当に運が悪かった」「これは酷い」「最悪」「釣りをやる資格ない」「そもそもあそこは釣り禁止なはず」といったコメントが殺到。ルーバさんとバウアーを慮る意見が溢れた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]