後悔だらけの一年目…「ムリしすぎない育児」が私を救った話｜二人育児のキロク#46【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第46話をごらんください。

姉弟仲に悩んでいた、マキノさん。ですが、けんかをしながらも仲良く遊ぶことが増え、時にはくうちゃんのお姉ちゃんらしい一面が見られることも…。この一年の間、多くの後悔を抱いていたマキノさんは、今では、無理をしすぎないことを意識しているといいます。

成長とともに、2人で仲良く遊ぶ姿も見られるように…。

へうくんが生まれてから、一年がたとうとしていました。この一年の間、さまざまな悩みごとに向き合いながら、過ごしてきたマキノさん。

以前、出会ったご婦人は、マジメでがんばり過ぎてしまうマキノさんや、くうちゃんの性格を見抜いていたのかもしれませんね。

後悔があるからこそ、マキノさんは「ムリしすぎない」ことの大切さを痛感しました。育児をする上で、周囲に頼ることも、大事なスキルなのかもしれません。

マキノさんは、つらかった時期、周囲から受けた優しさを振り返り、今度は自分が周りの人に手を差し伸べたいと思うようになりました。



マキノさんのように、育児の中で助けられた経験を通し、まずは身の回りから…そして、地域や社会全体で助け合うやさしさにつながるといいですよね。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

