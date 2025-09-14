「不適切だったと思う。公共のオープンスペースでやるべきものではない」━━中野区の酒井直人区長が9月8日の記者会見で不快感を隠さなかったのは、8月1日に行われた「中野駅前大盆踊り大会」前夜祭でのイベント「ピンク盆踊り」だった。その前夜祭に参加した中野区民はこう話す。

【写真】《「ピンク盆踊り」に抗議》展示された「マジックミラー号」の前で記念撮影を楽しむ様子

「当日は台風が来ていて風は強かったんですが、雨は降らなかったので結構人がいました。17時15分から20時15分にかけて開催されていました。

赤い提灯を連ねたステージが作られ、『YOASOBI』の曲などでダンサーが踊り、ステージ下のスペースでは一般区民も一緒になって踊っていました。

駅からは少しだけ離れていますが場所が公園ですし、公園前にあるオフィスビル1階には飲食チェーンも並んでいますので、親子連れの姿も見られましたね」

「中野駅前大盆踊り大会」は2013年に始まり、2018年にはアメリカのロックバンド、ボン・ジョヴィの「Livin’ On A Prayer」に合わせて踊る「盆ジョヴィ」がSNSを通じて全国的に拡散、知名度が急上昇した。昨年はボン・ジョヴィのメンバーが大会にメッセージを送る「公認」盆踊りとなり、今年の8月2日と3日の開催では合わせて約9万人が来場したという。

その前日に開催された「ピンク盆踊り」は本祭と同じく「中野区大盆踊り実行委員会」の主催だった。ピンクというだけあって踊りや歌詞に性的な意味が含まれているものもあり、中野区に本社を構えるソフト・オン・デマンド（SOD）の女性社員らによる浴衣ファッションショーや、セクシー女優らを踊り手とした盆踊り が会場で披露された。この際、流れていたのが下ネタソングで人気のお笑いコンビ「どぶろっく」の『イチモツ音頭』だったという。

こうした盆踊りを公共の場で行ったことがSNSを通じて拡散され問題となり、8月8日には区と、中野セントラルパークの所有者が共同で実行委員会に対して抗議文を送付。東京新聞も同月12日にいきさつを報じていたが、その後の区長会見で問題が再燃した。問題発覚の経緯について、中野区の公園課はこう話す。

「会場が隣接する『中野四季の森公園』は区の公園ですが、 管理は指定管理者（管理者は公園前のオフィスビルを管理する東京建物などからなる『中野セントラルパーク共同事業体』 ）が行っています。前夜祭の届け出は指定管理者にありましたが、ピンク盆踊りについては書かれていなかったそうで、開催後に指定管理者から『こんなことをやっちゃってました』という報告で初めて認識しました。

指定管理者も我々区側も内容は知らなかったし、知っていたら許可は出さなかった。市民からの苦情も同時期にありました」

地元議員も「マジックミラー号」展示前でニッコリ

今回の「ピンク盆踊り」は指定管理者だけでなく、一般市民に対しても告知をほとんど行わないゲリラ開催となっていたのかもしれない。中野区内にある成人向けショップの店員はこう話す。

「我々もこのことはニュースで初めて知りました。SODさんとは取り引きもありますが、事前の告知など全くありませんでしたよ。我々のところに告知がないんだから、普通の商店への告知はないんじゃないかな。実験的なイベントだったんでしょう 」

会場となったのは中野駅から西に5分ほど歩いた先の「中野セントラルパーク」のパークアベニュー。オフィスビル「中野セントラルパーク」と「中野四季の森公園」の間にある歩道だ。平日の昼間に現地を歩くと、キッチンカーが何台か歩道沿いに並んでいる光景が見られた。

区側が特に問題意識を露わにしたのが、セクシービデオの撮影で使用されることもあるマジックミラー号の「展示」だった。このトラックが公園側の敷地に展示されていたという。

「パークアベニューは一般市民も自由に出入りできる『公開空地』ですが、写真などで確認したところ、公園側にマジックミラー号が設置されていました」（中野区公園課）

キッチンカーは「公開空地」でもあるオフィス側の道路ギリギリに停車され営業していた。マジックミラー号は「公開空地」を超えた公園側に設置していたとすれば、歩道を進めば嫌でも目にすることとなる。公園周辺では「子供に『あの車は何？』と聞かれたら親も説明しづらい」（近隣飲食店の女性従業員）という意見もあった。

参加していた区議も

マジックミラー号の前では記念撮影する人も多く、その中には中野区議もいた。市川しんたろう中野区議は立石りお中野区議と一緒に並んで笑顔で記念撮影した様子をSNSでアップ（※現在は削除済み） 。イベント視察の一環ではあるのだろうが、車両の展示場所やイベント内容への違和感などはなかったのだろうか。2人の区議に取材を申し込むも返答はなかった（返答があり次第追記する）。

実行委員会は公式ホームページ上で「公園内において事前の申請に不備があり、借り受けた車両を設置・展示したことで、行政をはじめ関係の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。」と謝罪したが、「ピンク盆踊り」を企画した経緯や意図は書かれていなかった。

今後については「再発防止に努めるとともに、これからも「区民の皆様に愛されるお祭り」を目指して、一層努力してまいります。」としている。来年はどんなイベントになるのだろうか。