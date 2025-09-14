イギリス出身のミア・オブライエン容疑者（23）が、ドバイのアパートにて違法薬物所持の疑いで逮捕された。オブライエン容疑者は市内の中央刑務所に投獄されているが、そこは”地獄の刑務所”と悪名高く、あまりに過酷な環境から母親が必死の訴えを起こしているという──。

【写真】〈ドバイ“地獄の刑務所”に収監・イギリス人女性（23）〉悪臭が漂う衛生環境、看守や警察官からの暴力が日常の日々

オブライエン容疑者は弁護士を志しており、英リバプール大学の法学部に在学していた。母のダニエル・マッケナさんによると、昨年10月、ドバイの友人とボーイフレンドに会いに行ったところ、アパート内で約50グラムのコカイン所持の疑いでほか2名と共に逮捕されたという。

アラブ首長国連邦における麻薬犯罪は、最悪の場合は死刑が宣告されるほどの重罪だ。オブライエン容疑者は無罪を訴えたものの、現地時間7月25日に有罪判決を受け、裁判所から10万ポンド（約2000万円）の罰金と終身刑を言い渡された。大手紙国際部記者が語る。

「オブライエン容疑者は無罪を主張していましたが、裁判はすべてアラビア語で行われ、判決は事後的に弁護士から聞かされたそうです。アラブでは、終身刑は一般的に最長25年間の服役を意味し、その後、強制送還となることが多い。母娘ともども判決には納得がいっていないようで、寄付サイト『GoFundMe』で支援を訴えていました」（大手紙国際部記者）

母・マッケナさんは、『GoFundMe』にて「娘はまだ23歳で、これまでに悪いことをしたことはない。残念ながらいわゆる悪友と関わってしまい、非常に愚かな間違いを犯した。今その代償を払っている。どうかお力添えを」と呼びかけている。しかし、のちにコミュニティルール違反のためページは削除。英タブロイド紙「The Sun」によると、同サイトは犯罪容疑に対する法的防御を目的とした資金調達を禁じているという。

“地獄の刑務所”の全貌

オブライエン容疑者が収監されたドバイ中央刑務所とはどんな場所なのだろうか。

「劣悪な収容環境、不十分な医療体制、看守による拷問など、問題を挙げれば枚挙にいとまがない。米メディア『New York Times』は”地獄の刑務所”と報じています。オブライエン容疑者は、ほかの6名の女性囚人と一緒に独房に入れられ、マットレスと枕だけを与えられて床で寝ているそうです。

昨年夏に収監された他の受刑者によると、1つの監房に20人が詰め込まれ3台のベッドを毎晩のように奪い合っており、悪臭が漂うなど衛生環境も最悪。また、看守や警察官から殴る蹴るの暴行を受けることもザラで、さらにはレイプも日常茶飯事だといいます」（同前）

刑務所内はもはや無法地帯となっており、目を塞ぎたくなるような暴力が横行しているという。2012年に麻薬所持の疑いで逮捕されたイギリス人男性のカール・ウィリアムズさんは、BBCのドキュメンタリー番組の中で、痛ましい体験談を明かしている。

「看守に殴られ、囚人同士の争いが起き、毎日が命懸けだったとウィリアムズさんは述べました。ある時には、囚人間で乱闘が勃発し、看守がそれを見逃したことで、ナイフによって刺されて男性が亡くなったこともあったようです。

また、ウィリアムズさんは警察の取り調べの様子も振り返っており、”もはや拷問”だったその一部始終を明かしています。暴力を加えられ、頭に銃を突きつけられたあとでズボンを脱がされた。しまいには睾丸に電気ショックを浴びせられたとのことです」（同前）

“いわゆる悪友”との付き合いが、まさかここまで過酷な環境に身を追い込むことになろうとは──。アラブ首長国連邦では、収監中でも判決から15日以内であれば控訴の申立てができる。オブライエン容疑者は今後、控訴する予定だという。