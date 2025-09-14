難コースの大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）で開催されているJLPGAメジャーの「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」。女子プロゴルファー日本一を決める大会であり、これまで数多くのヒロインを誕生させてきた。今回は国内メジャー初タイトルを目指す佐藤心結、国内メジャー2勝目を目指すプロ5年目の桑木志帆らの首位争いが注目された。

2006年にはUSLPGAに主戦場を移した宮里藍が一時帰国して優勝。2013年にはイ・ボミが優勝して日本での人気を不動のものとした。2019年はUSLPGAから一時帰国して畑岡奈紗が『日本女子プロ』と『日本女子オープン』に優勝し、樋口久子に続く史上2人目の同一年度日本タイトル二冠を達成して注目を集めた。

そうした歴史ある大会を2022年に制したのが川崎春花だった。前年にプロテストに合格し、予選会を勝ち抜いて本戦に出場。最終日に4打差を逆転し、ルーキーイヤーでツアー初優勝をメジャーで飾った。19歳133日での優勝は大会最年少。しかもその6週後には2勝目を挙げ、プロ1年目でメルセデスランク15位（賞金ランク8位）に食い込んで2022年の新人王も受賞した。まさにシンデレラガールだった。

「一方、プロ2年目の2023年はベスト10入り3回。メルセデスランク48位（同48位）と低迷したが、昨年（2024年）は2週連続優勝を含む年間3勝と復活。メルセデスランク9位（同11位）となり、日本女子ツアーの顔ともいえる『2025年JLPGAブライトナー』にも選ばれた」（ゴルフ担当記者）

処分で一区切りのはずが

ところが、今季の開幕戦直前に週刊文春で報じられたトリプルボギー不倫騒動で大きく歯車が狂った。男性キャディ・栗永遼氏との不倫相手と報じられたのが川崎春花、阿部未悠、小林夢果という3人の女子プロゴルファーだった。川崎は開幕から5試合を欠場し、復帰に際して謝罪文を公表。復帰戦では「お騒がせしてすみませんでした」「精いっぱい頑張ります。できることを。これからしっかり練習して、準備して、精いっぱい頑張ります」と涙を流した。

5月にはJLPGAが川崎ら3選手に厳重注意と新人セミナーの受講義務を課す措置を発表。男性キャディ・栗永氏には9年間のJLPGAツアー競技、同協会の関連イベントなどの会場への立ち入り禁止を発表した。

ただ、区切りとなる処分後も川崎の調子は上がらない。日本女子プロ選手権までに19試合出場しているが、8試合に予選落ち。ベスト10入りが1試合（9位タイ）しかなく、メルセデスランク71位と低迷。騒動の余波は大きそうだ。

「川崎プロと栗永キャディの不倫は2023年2月から半年ほどだったと報じられましたが、前年に新人王にも輝いた川崎プロが当該の時期は開幕から予選落ち続きに。ベスト10入りは1試合だけでした。関係が切れた翌年は3勝して復活しているわけですから、マイナスの関係でしかなかったのでは」（前出・ゴルフ担当記者）

自身のキャリアのなかで飛躍のきっかけとなった日本女子プロゴルフ選手権での復活が期待された川崎だが、2日目を終えて7オーバーの75位タイ。予選通過ラインに2打足りなかった。