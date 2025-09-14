“人類史上最も成功したエンターテイナー”といっても過言ではないマイケル・ジャクソン。没後16年だが、死してもなお、その偉業は人々の脳裏に刻まれ、来年には自伝的映画『Michael』が公開予定である。

【写真】〈MJと過ごした60分の秘話〉佐々木さんがMJからもらった“1400万円”のプレゼント、撮影の合間にMJが照れていたエピソードとは…？

1996年12月に東京ドームで行われたマイケルのワールドツアー「HIStory World Tour」。このツアー中にマイケルと60分もの時間を共にしたデザイナーの佐々木和則さん（60）。彼はマイケルを題材にしたゲームのデザインを担当するなかで、”2人きり”の撮影に臨んだのだった。【前後編の後編。前編から読む】

＊ ＊ ＊

──撮影中はマイケルのほうからも、フレンドリーに話しかけてきたと聞きました。

「そうなんです。『君のその靴カッコいいね！』って言って来たんですよ。7センチくらい厚底のスニーカーなんですけど、上野のアメ横で買ったんで、『これアメ横に売っていたから、行ってみたら？』って提案したら、『うん、考えておくよ』て言っていましたけど、もし本当に行っていたら、アメ横が大騒ぎになっていて、僕が責任取らされていたかもしれないですね」

順調に進む撮影のなか佐々木さんはある”おねだり”をする。

「机の上に、マイケルがツアーで使っていたフェドラハットが4つあったんですよね。それで、スタイリストがいたので、撮影終わりに『一つ貰っていいですか？』って聞いたんですよ」

──ストレートにいきましたね！

「するとスタイリストが『私には決められないから、本人に聞いておくよ』となって、後日、来社した時に『マイケルがいいよって言ってたわ』ってなって、見事ゲットですよ」

──言ってみるもんですね！

「そのまま直ぐに紙袋に入れて、持ち帰りましたよ、マイケルの気が変わる前にね（笑）」

思わぬ”お宝”を手に入れた佐々木さん。そして帰宅後にある事に気付いたという。

「自宅で、すぐに紙袋からフェドラハットを出したんです。マイケルのフェドラハットだ！ って嬉しくてね、それで被ろうとして、帽子の中を見たら、なんかベッタリついてるんですよ。匂いを嗅いだら、キツい柑橘系の香りがするんですよ。それが、実はグリースだったんですよ。マイケルのグリースがベッタリついていたんです」

──まさに、マイケルが被っていたという証ですね。ある意味、プレミアムじゃないですか。

「そうなんですよ！ でも、なぜかすぐにティッシュでグリースを拭いて、ゴミ箱に捨ててしまったんですよ！ なんでそんな事をしたのか、今でも不思議なんですが、ベタベタしていたから、拭いてしまったんでしょうね。

実は3年ほど前に、ツアーでマイケルが投げたフェドラハットを取った人がオークションに出していて、ニュースでは1400万円くらいで落札されていましたが、グリースをそのまま残しておいたら、価値がさらに上がっていたかもしれないですよね……」

その後、マイケルの直筆サインの入った黒のキャップが会社に送られたという。携わったスタッフ11名へのプレゼントだったという。

取材の終わりに、佐々木さんにフェドラハットを被ってもらった。

「すんません、僕頭でかいから、入りませんわ。マイケルほんま顔小さかったんですよ」━━最後のオチも忘れない生粋の関西人、佐々木和則さんとマイケルとの秘話だった。

（了。前編から読む）