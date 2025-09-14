AAA、デビュー20周年 公式SNSの“粋な投稿”にネット「泣ける」「愛が溢れてる」「ずっと待ってます」
5人組ダンス＆ボーカルグループ・AAAが、9月14日にデビュー20周年を迎えた。記念日の“9時14分”に公式SNSが投稿を更新し、ファンへの感謝の思いをつづった。
【写真】デビュー記念日に生配信を行ったAAA メンバーを型取ったケーキも登場！
AAAは、男女混合のパフォーマンスグループとして2005年9月に「BLOOD on FIRE」でデビューし、同年の『第47回日本レコード大賞』最優秀新人賞に輝いた。08年には17thシングル「MIRAGE」で初のオリコンランキング1位を獲得、『NHK紅白歌合戦』にも10年から16年まで6回連続で出場。20年のデビュー15周年を節目に活動を休止。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により開催を見送っていたドームツアーを翌21年に振替で実施した。
公式SNSは、「AAAは2025年9月14日、デビューから20周年を迎えることができました。20年間、AAAを、そしてAAAの楽曲を愛してくださり、誠にありがとうございます。現在活動休止中ではありますが、これまでの長い年月、どんなときも変わらずに応援してくださっているファンの皆さまに、心より深く御礼申し上げます」と感謝し、「皆さまがそれぞれのSTORYを歩んでいるように、メンバーもまた自分たちの道を歩みながら、AAAとしての未来も考え続けています。AAAはこれからも、ファンの皆さまと「つながっている虹の存在」であり続けたいと願っています。どうかこの先も変わらず見守っていただけますと幸いです。AAA＆AAAスタッフ一同」と呼びかけた。
投稿時間にもグループ愛が垣間見える“粋な投稿”にファンからは「ずっとずっと待ってます ずっと愛してるよAAA」「投稿時間も9:14、、、愛が溢れてる これからもずっと大好きです。いつか逢えるその日まで ずっと待ってます」「20周年おめでとうございます 9:14の投稿素敵すぎる これからもファンとして応援し続けます」「投稿時間がもう泣ける…ずっと大好きです」「20周年おめでとう御座います これからもずっと待ってます！」などの声が寄せられている。
