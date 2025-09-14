連立拡大の場合も「いきなり解散はない」自民・茂木氏　総裁選前に明言　新たな連立相手と「選挙で戦うことも」

自民党の茂木前幹事長は14日、フジテレビの「日曜報道 THE PRIME」に出演し、総裁選に勝って首相に就任した場合、連立政権の枠組みを変えたとしても、衆院の早期解散に踏み切る考えはないことを明らかにした。

総裁選への出馬を正式に表明した茂木氏は、早期に衆院解散・総選挙を行わない考えを示しているが、「日曜報道 THE PRIME」で、連立枠組みを拡大した場合の解散についての考えを問われた。

茂木氏は、「連立を組んだけれども、何をやるかもわからない、実績も出ないのに、いきなり解散はないと思っている」と早期解散を否定した。

そして、「経済が良くなるなど、結果を出さない限りだめだと思う」と述べた。

一方、新たに連立を組む政党との選挙における候補者調整について問われると、「なかなか選挙区調整ができないところも出てくる。選挙になったら戦うということは、当然あり得るのではないか」として、公明党とは異なる連携の形とする可能性を示した。

また、連立交渉について、「選挙区調整から入ったら、どの党とも話は進まない」との見方を示し、「まずは危機感を共有した上で連立を組んで、それから（選挙協力について）考えないといけない」と語った。