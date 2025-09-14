¡ÚÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¦JUNOPARK¡ÛÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëºÆÀ¸¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡õ¥Á¡¼¥à¤ÇÃÄ·ë¥¿¥ï¡¼¤Å¤¯¤ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£

µþÅÔÉÜ¡¦ÌÚÄÅÀî»Ô¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂç·¿ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡ØJUNOPARK¡Ê¥¸¥å¥Î¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤¬2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ÜÀß¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤­¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´¶À­¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥­¥Ã¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡£¡ÖJUNOPARK¡×¤ÏÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¡¢¹­¤µ¤ÏÌó7,500­Ö¤â¤¢¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²°Æâ·¿»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ä´¨¤µ¡¢µÞ¤Ê±«¤Ê¤É¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤º°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£

»ÜÀßÆâ¤Ç¤âÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖJUNOPARK¡×¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¿ô¡¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸«¼é¤ëÂç¿Í¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡ÖºÆÀ¸¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥é¥Ü¡×¤È¼ºÇÔ¤«¤éµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¡Ö2¥á¡¼¥È¥ë¥¿¥ï¡¼·úÃÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥ÈÊÔ½¸Éô¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖºÆÀ¸¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥é¥Ü¡×¤Ç¡È¤´¤ß¤Î¤½¤ÎÀè¡É¤òÁÛÁü¤·¤è¤¦



3F¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖºÆÀ¸¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢¤´¤ß¤òÊ¬ÊÌ¤·¤Æ»ñ¸»¤ËÊÑ¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂÎ¸³¡£¿È¶á¤Ê¡È¤´¤ß¤Î¤½¤ÎÀè¡É¤òÁÛÁü¤·¡¢¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤´¤ß¤Î»³¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤ò6¤ÄÃµ¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡¡°ì¸«¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¥â¥Î¤â¡¢¼Â¤Ï°ã¤¦ÁÇºà¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÃµ¤·½Ð¤»¤¿¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÀÅÀ¤¬·è¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹âÆÀÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¸åÆüÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïµ¢Âð¸å¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡©¡¡ºÆÀ¸»ñ¸»¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤´¤ß¤Î»ÅÊ¬¤±¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¼ºÇÔ¤«¤éÂç¤­¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¡Ö2¥á¡¼¥È¥ë¥¿¥ï¡¼·úÃÛ¡×

4F¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö2¥á¡¼¥È¥ë¥¿¥ï¡¼·úÃÛ¡×¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹â¤µ2m¤Î¥¿¥ï¡¼¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¹©É×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤äÃµµá¿´¤¬°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£



¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤éÂÎ¸³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ÌÚÀ½¤ÎËÀ¤ò½çÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ì¼¡£¤Ç¤â¡¢¹â¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢À©¸Â»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç½ª»Ï¥É¥­¥É¥­¡ª



ÅÓÃæ¤ÇÂÑ¿Ì¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤ÅÝ¤ì¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯º¸±¦¤ËÍÉ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¥°¥é¥°¥éÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¹â¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¹½Â¤¤Ë¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È°ÂÄê¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºÆÅÙ¥Á¡¼¥à¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ÖÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤ÎÂç¤­¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£



¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç´°À®·Ï¤Î¼Ì¿¿¤ÏºÜ¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍÉ¤ì¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë´è¾æ¤Ê¥¿¥ï¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò²ÈÂ²¤ä¤­¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¤ªÍ§Ã£¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡ÛÇ¯ÎðÌä¤ï¤º¼«Í³¤ËÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥¨¥ê¥¢¤â



³Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÂÎ¸³¤ä±ÜÍ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö2¥á¡¼¥È¥ë¥¿¥ï¡¼·úÃÛ¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÍÉ¤ì¤ä½Å¤µ¤Ë¶¯¤¤¹½Â¤Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤òÃµ¤ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¶¯ÅÙ¼Â¸³¡×¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



4F¤Î¹­¡¹¤È¤·¤¿¼«Á³´Ä¶­¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¼«Á³´Ä¶­¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÎ¤»³¤«¤é¤ÎÀ¸¤­¤â¤Î¥¯¥¤¥º¡×¤â¡£



¤Þ¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¼«Á³¶¦À¸¥Ï¥¦¥¹Å¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊë¤é¤·¤Î¹©É×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



·ê¤Î²¼¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡¢¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÌÌÇò¤¤»Å³Ý¤±¤â¡£»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¤ò¤Ò¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

Ì¤½¢³Ø»ù¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í­ÎÁ¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤âÇ¯Îð¤Î³Àº¬¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾å¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£

¡ÖJUNOPARK¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡È´¶À­¤Î²ê¡É¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Í¡×¤È²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢µþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Î¸õÊä¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡ÖJUNOPARK¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¡ÖJUNOPARK¡Ê¥¸¥å¥Î¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×

½»½ê¡§µþÅÔÉÜÌÚÄÅÀî»Ô³õÂæ6-6-4

ºÇ´ó±Ø¡§¶áÅ´µþÅÔÀþ¡Ö¹â¤Î¸¶¡×±Ø

ÅÌÊâÌó15Ê¬¡¿¥Ð¥¹Ìó10Ê¬¡¿¥¿¥¯¥·¡¼Ìó5Ê¬

Ãó¼Ö¾ì¡§Ìó120Âæ¡ÊÌµÎÁ¡¢°ìÉô¾ã¤¬¤¤¼ÔÍÑÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë

±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30¡Á17:00

µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü¡Ê½ËÆü¤ª¤è¤ÓÄ¹´üÏ¢µÙ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Û¤«»ÜÀß¤ÎÄê¤á¤ëÆü

¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¡§»Ò¤É¤â¡Ê¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡Ë500±ß¡¢Âç¿Í1,000±ß

¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¡ÊÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î»²²ÃÉÔ²Ä¡Ë¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÕ¤­Åº¤¤¤¬É¬Í×

¼èºà¡¢Ê¸¡¢»£±Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡ÊÔ½¸¡¦¤³¤³¤Î¤¨