マンション爆買い、日本の学校へ爆入学…「ハイリスク」な中国大陸に暮らす中国人にとって「ローリスク」な日本列島はつねに「逃避地」である実態

日本で暮らす中国人は、2024年に過去最多の約87万人を超えたという。しかし、なぜ彼らは日本へ移住をするのか。日本人が知らない中国人特有の思考と行動原理の背景には、いったい何があるのか、日本を代表する中国ウォッチャーが解説する。



『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』 (講談社現代新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。

日本は中国人の「逃避地」である

中国での生活がここまで大変になると、Z世代の一部は海外へ逃げ出すことを考える。なかでも、いま最も注目を集めているのが日本への移住だ。この現象を「潤日」と呼ぶ。「潤学」（中国から逃げるための留学）の派生語で、直訳すると「日本への逃亡」。

なぜ中国人は日本を目指すのか? その主な理由は、以下の8点だ。

①距離的に近い……北京や上海から東京や大阪まで、わずか3～4時間のフライトである。これは中国的感覚で言えば、「国内旅行」に等しい。

②文化的に近い……同じ黄色人種で、漢字文化圏で、米欧などに較べたら感覚的に近いと感じる。

③物価が安い……円安元高の影響や、中国のこれまでのマンション高騰などを鑑みれば、日本は安く感じる。

④社会が安全……これには二つの意味がある。治安がよいということと、民主国家で政治的にローリスク社会だということだ。

⑤規制が緩い……500万円の投資で容易に取得できる「経営管理ビザ」や、やはり少子化の影響で取得が容易な「留学ビザ」などを取得して、長期滞在できる。

⑥生活が快適……町が清潔で、スーパーやコンビニなどが発達しているため、便利で快適な生活が送れる。

⑦土地が買える……社会主義国の中国は、憲法（第十条）の規定があり、都市部の土地はすべて国家が所有する。だが日本は、外国人も含めて土地を個人が所有できる。

⑧中国語で生活できる……在日中国人が増加する（2024年末で約87万人）につれて、日本は「中国語だけで生活できる国」になりつつある。

以上だが、要は、日本は中国人にとって、世界中を比較してコストパフォーマンスがベストの「逃避地」なのである。

換言すれば、「日本が好きだから」日本へやって来るとは限らないということだ。もちろん、反日感情の強い中国人は来ないだろうが。

また、アフリカや中東からヨーロッパを目指す移民・難民や、中南米からアメリカを目指す移民・難民のように、「貧しいから日本を目指す」わけでもない。

むしろ平均的な日本人よりも多くの財産を所持している中国人が多い。東京・お台場の高級タワーマンションなどを、中国人が「爆買い」していることは、そうした事実を物語っている。

日本の受験のほうがはるかに楽

中国の受験地獄があまりに熾烈だからと、「一人っ子」に日本で教育を受けさせようという親も増えている。

2025年の春節（旧正月）の時期、母校の東京大学本郷キャンパスへ久々に行って驚いた。数十分に一度、大型観光バスが正門前に停まり、なかからぞろぞろと中国人の親子たちが降りてくるのだ。

彼らは正門から入って、安田講堂前広場まで100mほどを歩きながら、「こんな大学に入れたらいいね」などと言い合って、記念写真を撮っている。何人かの親子に話を聞いたが、「子供には日本の大学へ行かせたいので見学に来た」と語っていた。「子供に日本で教育を受けさせることが、中国でブームになっている」と述べた親もいた。

一方、受け入れる日本の大学側も、一部のエリート校を除けば少子化で学生の定員割れが進んでいるため、留学生の増加を望んでいる。日本政府も2008年に「留学生30万人計画」を策定し、2019年に達成している。

古代からの逃避地「ニッポン」

こうした「潤日」は「新現象」に思えるかもしれないが、実は日本にとって「未経験」のことではない。それは、「ハイリスクな中国大陸」に暮らす中国人にとって、「ローリスクな日本列島」は過去にもつねに緊急時の「逃避地」だったからだ。

古代においては、特に以下の三つの時期に「渡日ブーム」が起きた。

①紀元前三世紀前後……西方の秦の始皇帝（統一前は秦の嬴王）が、「戦国の七雄」と言われた7ヵ国並列の戦国時代を終わらせ、全国統一に向けた戦争を本格化させた時期である。鉄製武器に劣っていたほかの六ヵ国の人々は必死に逃げたが、なかでも船を調達できた支配階級や富裕層の一部は、日本へ落ち延びた。



日本の弥生時代が「進化」していった背景には中国大陸の先進的な文明の流入があった。

②五世紀の始まりの前後……304年に前趙（当初の国号は漢）が興ってから、439年に北魏が華北一帯を統一するまでを、中国史では五胡十六国時代と呼ぶ。その後半は大きな混乱期だったため、再び少なからぬ中国の富裕層が日本へ落ち延びた。

③五世紀後半から六世紀初め……北魏が華北を統一した後、589年に隋が中国全土を統一するまでを、中国史では南北朝時代と呼ぶ。その隋による統一戦争の頃に、やはり中国大陸の混乱によって、中国人が日本に落ち延びた。

私は古代アジア史の権威だった上田正昭京都大学名誉教授が最晩年の時期、京都府亀岡市の小幡神社のご実家にお邪魔し、この頃のいきさつを詳しく聞いた。

上田教授は、平安時代初期の815年に編まれた古代氏族の系譜集である『新撰姓氏録』の写しを手に取りながら解説してくれた。それによると、畿内の有力な1182家の氏族のうち、じつに27%にあたる326家が、中国大陸や朝鮮半島からの渡来系氏族とされていた。

実際、大阪観光局のホームページにも、こう記されている。

〈5世紀の頃、日本の経済、政治の中心地として栄えた大阪。現在の大阪市中央区あたりに存在したとされる難波津は、当時新しく開港した港として、朝鮮や中国、アジア他国からの玄関口として利用されていました。アジアから大阪へやってきた訪問者たちは、前衛的な工芸品や陶磁器をつくる最先端の技術、鍛冶技術や工業、様々な最先端技術と情報を大阪に持ち込んだと言われています。そして、当時日本においてはまだ布教されていなかった仏教も、この頃に日本に伝わりはじめました〉

難波津の開港も、おそらくは渡来系の技術によるものだろう。ちなみに、難波津のシンボルである澪標は、大阪市の市章になっている。

古代において中国人は、前述のようにつねに西方の中央アジアを向いていた。漢代にはシルクロードを開拓して、8000㎞離れたローマ帝国とも交易していたほどだ。

そんな中で「後背地」にあたる日本は「緊急時の逃避先」と考えていたのではなかろうか。もちろん交易もあったが、一定期間に大勢の中国人が渡日するのは、中国大陸が危機の時である。

楊貴妃渡来伝説

これも個人的な見解だが、唐代の安史の乱（755年～763年）で中国大陸が大混乱に陥った時、玄宗皇帝の寵妃だった楊貴妃も、ひそかに日本に逃げ延びた可能性があるのではなかろうか。

当時の状況を記した各種文献を突き合わせると、帰国する日本の遣唐使に、玄宗皇帝が楊貴妃を託して避難させたと見るのが、妥当ではないかとも思えるのだ。

実際、山口県長門市の二尊院には「楊貴妃の墓」があり、墓の伝来を記した古文書（1766年作成）も残されている。長門市のホームページでも、「（長門市の）唐渡口に漂着した楊貴妃」という項目を載せている。

日本の楊貴妃研究の第一人者である村山吉廣早大名誉教授も、著書『楊貴妃』（講談社学術文庫、2019年）に二尊院訪問記を寄せているが、日本への逃避説を否定はしていない。

近現代でも、中国大陸で1911年に辛亥革命が起きて、清朝が崩壊した前後の混乱期に、孫文や蔣介石、周恩来をはじめ、多くの中国の知識人らが渡日している。古典的名著『留東外史』（不肖生〈仮名〉著、中国華僑出版社、1998年、未邦訳）には、全九十章にわたって、当時の中国人留学生たちの生態が生々しく描かれている。

そしてこの頃に逃げ延びた中国人たちが中心となって、横浜の中華街が発展していった。現在でも、辛亥革命と中華民国建国の端緒となった武昌蜂起を記念する10月10日の「双十節」には、横浜中華街で盛大なパレードが行われている。

「中国が生きにくいから日本へ来る」という現象は、中国人のDNAでもあるのだ。

文／近藤大介 サムネイル／Shutterstock

