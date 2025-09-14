原英莉花37位、伊藤二花46位でエプソン最終日へ 谷田侑里香は予選落ち
＜ガーディアン選手権 2日目◇13日◇RTJゴルフトレイル・キャピタルヒル セネスタ―C（アラバマ州）◇6663ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。
≪写真≫原英莉花のアイアンの打痕は、ややヒール寄りに集まっていた！
日本勢からは3人が出場。29位タイで迎えた原英莉花は4バーディ・3ボギーの「71」で回り、トータル2アンダー・37位タイで最終日に進む。15位タイで迎えた伊藤二花は1オーバー「73」とスコアを落としたが、トータル1アンダー・46位タイで予選通過を果たした。先週の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のプロテスト第2次予選を突破した谷田侑里香は、105位から巻き返しを狙ったが、2オーバー「74」とスコアを伸ばせず。トータル7オーバー・99位タイで最終ラウンドに進むことはできなかった。トータル11アンダー・単独首位にヤナ・ウィルソン。1打差2位にケイトリン・パップ、2打差3位タイにヘイリー・クーパー、メラニー・グリーンら（いずれも米国）が続いた。
