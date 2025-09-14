久常涼が12位浮上 世界1位のスコッティ・シェフラーが首位に2差3位で最終日へ
＜プロコア選手権 3日目◇13日◇シルバラードCC ノースC（米カリフォルニア州）◇7138ヤード・パー72＞米国男子ツアー秋の陣『フェデックスカップ・フォール』がスタート。今大会を含めて7試合が行われ、選手たちは来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う。その初戦の第3ラウンドが終了した。
〈写真〉タテ振りからヨコ振り 松山英樹のスイング変化
日本勢からは、ポイントランク84位の久常涼、134位の金谷拓実、198位の大西魁斗の3人が出場していたが、金谷と大西は予選落ちを喫した。唯一、決勝ラウンドに進んだ久常は、5バーディ・2ボギーの「69」をマークし、トータル8アンダー・12位タイで最終ラウンドに進出した。トータルアン16アンダー・単独首位にベン・グリフィン。1打差2位にジャクソン・コイブン、2打差3位に世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（いずれも米国）が続いた。これまで125位までに与えられていたフルシードの権利は100位までに縮小された。101?125位には限定的な出場権が与えられる。フォールシリーズ優勝者には、2年間のシード、翌年の「ザ・セントリー」や「マスターズ」の出場資格が得られる。なお、ランキング50位以内の選手も出場できるが、ポイント加算はされない。■フェデックスカップ・フォール 全7試合プロコア選手権（9月11〜14日）サンダーソンファームズ選手権（10月2〜5日）ベイカレントクラシック Presented by LEXUS（10月9〜12日）ブラックデザート選手権（10月23〜26日）ワールドワイド・テクノロジー選手権（11月6〜9日）バターフィールド・バミューダ選手権（11月13〜16日）ザ・RSMクラシック（11月20〜23日）
