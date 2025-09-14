◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

女子マラソンは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で日本勢トップの7位入賞を果たした。

日本勢としては19年ドーハ大会7位の谷本観月以来、3大会ぶりの入賞となった。2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）が2時間31分15秒で13位、4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）は2時間35分37秒で28位だった。

小林のレース後の主な一問一答は以下の通り。

――入賞は？

「うれしいです。（競技場に帰ってきて）最高でしたね。皆さんが沿道でも絶え間なくずっと応援してくれて、特に秋葉原とか、折り返すところとか、沿道の近くだと頭が痛いぐらい聞こえてありがたかったです」

――レースを振り返って

「夏のレースで、大きなレースだとけん制にはなると思っていたので。監督から、下手に抑えないくていい、と言われていた。前半、始まってみたら皆さん思っていた以上に遅くて。出たくもなかったけど、出て、自分のペースでいこうと思って頑張りました」

――24キロあたりで集団に追いつかれた

「いつか来ると思っていた。正直、30キロぐらいで来ると思っていたので、意外と早く来たなと。とりあえず、鬼ごっこみたいな感じで。抜かれたから、ここからは追いかけようと粘りました」

――どんな42・195キロだったか

「本当に今までのレースと比べものにならないぐらい歓声が大きくて。42キロは長くて辛いけど、皆さんのおかげで楽しく感じることができました」

――終盤の上りは

「苦しかったけど、ずっと山で練習してきたので。（合宿は）一個一個の練習もきつかったけど、特に自分は今まで楽しんでやってきたので。合宿は1人で孤独だったので。精神面が一番きつくて。（その中での支えは）たまに電波の悪い山の中でも電話に付き合ってくれる友達とか、家族とか。ちょっとの帰省でも家族や友人は予定を合わせてくれるので。そういうところで、その分頑張ろうと思うことができました」

――大学時代のランナー仲間は来ていた？

「たくさん。行くというのも聞いていたし、Tシャツも早稲田カラーのエンジで合わせてくると聞いていたので。ハッキリは見えないけど、エンジの軍団とか。会社の方もポカリカラーで応援してくれた。何となく視界に入って、とても力になりました」

――暑さの感想、対策などは

「思っていたよりも…。もっとカンカン照りになると思っていたので。ちょっと曇っていたので、何とか。対策は、ヒートルームでトレッドミル走をしたり、あとは帽子に氷を入れて、給水のところでスタッフさんに変えてもらって。その対策が生きたかなと思います」

――今後に向けて

「こういう世界の舞台を経験できたのは強みになると思う。これを無駄にしないように、しっかりとロサンゼルス五輪に向けても準備していきたいです」