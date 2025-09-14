デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした阪神の勝因について語った。投手陣では石井、及川のリリーフ２投手の奮闘に賛辞を贈るとともに、「この強さはしばらく続くんじゃないか」と、黄金時代の到来を予測した。

◇ ◇

２位以下を大きく引き離しての優勝。強かったのは間違いないけど、めちゃくちゃ強かったかというと、そんな感じもしなかった。打ち勝っての勝利というのがそんなにあったわけでもなく、どちらかというと１、２点のリードを投手陣が守り切った試合の方が多かった。阪神が強かったというよりは、むしろ他の５球団が不甲斐なかったという印象の方が強い。

攻撃でいえば、ワンチャンスをものにしたり、四球や失策など相手のミスにつけ込んでの得点が目についた。選手個々が高い集中力を保ち、ここぞという場面で一気にたたみかける勝負強さがあった。１番・近本、２番・中野でチャンスをつくり、３、４、５番の中軸で得点を奪うパターンが確立していた。その結果が佐藤輝、森下、大山の打点部門の上位独占。球団別でも四球１位、盗塁１位、犠打も１位。さらに守りの面でもチーム防御率１位、失策数もリーグ最少。このデータを見れば、優勝したのも当然といえば当然といえる。

投手陣も素晴らしかった。特に前半戦はチーム防御率が２点を切って１点台だった。普通じゃありえないぐらいすごい数字だ。先発もリリーフも駒がそろっていた。これだけ豊富にメンバーがいるのに、さらにシーズン途中にドリス、ハートウィグの外国人２投手を補強した。さすがに「もういらないだろう」って思ったけどね。

そんな中で特に名前を挙げるとすれば、リリーフ陣を支えた石井と及川の左右の両輪だ。２人のすごいところは、残してきた数字はもちろんだけど、イニングの頭からだけでなく、イニングの途中、ピンチの場面でも出番があったことだ。高い制球力、そして空振りを取れる速い球を持っているからこそ、走者がいる場面でも起用された。投手陣に関しては、この二人がいたおかげで優勝できたといってもいい。

チームは史上最速となる９月７日にリーグ優勝を達成。今後は１カ月先のＣＳを見据えた戦いになってくるが、最も気をつけなければいけないのがケガ。阪神はタイトル争いに絡んでいる選手も多いので、個々の数字を上げていく上でも、最後までいい緊張感を持ってプレーしてほしい。

大事なところで１本が出る。大事なところでしっかり抑えられる。大事なところでファインプレーが出る。そういう勝負強さが光った今季の阪神だったが、この強さはしばらく続くんじゃないかな。投打とも主力選手の多くは３０歳前後から下の世代。今が一番、脂のっている状態だ。