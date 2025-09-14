■東京2025世界陸上 女子マラソン（14日 国立競技場発着、42.195km）

女子マラソンは初出場の小林香菜（24、大塚製薬）が2時間28分50秒の日本勢トップ7位でフィニッシュ。世界陸上では2019年ドーハ大会の谷本観月の7位以来、日本勢3大会ぶりの入賞を果たした。

フィニッシュ直後のインタビューでは涙を流し、「正直楽しいことよりつらいことの方が多く、私はそんな長く競技やるのはちょっといいかなって思うぐらい辛い1年でした（笑）」と本音を漏らす場面も。

愛弟子の激走に、所属する大塚製薬の河野匡監督は「出場するだけでもすごいのに、本当によくやったと言いたい」と小林を称えた。

また、大学のランニングサークル出身という異色の経歴を持つ小林に対し「もうどこまで駆け上がるか分からない」と成長を喜んだ。世界で堂々の入賞を果たし、「“サークルから世界へ”はここで卒業。入賞したからには、さらに上を目指してほしい」と今後の飛躍に期待を込めた。

