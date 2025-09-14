タレントの重盛さと美さん（37）が、タレントの礒部希帆さん（33）の公式YouTubeチャンネル「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」に出演。37歳を迎えた重盛さんが、セレブなバースデーを過ごす様子が公開された。

「写真集の撮影中になくなった」高級指輪を購入

礒部さんの「重盛、時計買うってよー！」という宣言からスタートした本動画。ロレックス店舗の前に車を停め、買い物をする重盛さんを待っていると、ロレックスの紙袋を持った重盛さんが登場。この日は重盛さんの37歳の誕生日を記念して、高級腕時計を購入したそうだ。

さらに重盛さんは、ロレックスの開封前にもう1つ買いたいものがあるといい、カルティエの店舗を訪れた。カルティエの指輪は「写真集の撮影中になくなったんで」と、これまで4度もなくしているらしく、今回こそラストにしたいと話した。

重盛さんは、40万円と55万円の指輪で迷った結果、「もう運に任せる」「どっちでもいいのよ私は」と、中身が見えていない状態からどちらか1つを選ぶことに。結果、55万円の大きな指輪を買うことに決定し、「よっしゃ！」とガッツポーズ。こちらの指輪の方に気持ちが傾いていたそうだ。

運命に任せる重盛さんの姿に、礒部さんも「あんたやっぱかっこいいね」と称賛していた。

1日で300万円豪遊「きほちゃんとみんなとファンのおかげだよ」

誕生日ディナーの後は、いよいよロレックスを開封。重盛さんにとって人生2本目のロレックスで、購入は7年ぶりだという。

現在持っているロレックスと同じ種類の「デイトジャスト36」の色違いだそうで、黒の文字盤、イエローゴールドのバンド、ダイヤ付きのものにしたと語った。

礒部さんが「値段がとても気になる」と聞くと、重盛さんは「予想は？」と返答。対して、礒部さんが「108万円」と答えるも......正解は、240万円と倍以上のお値段。礒部さんは「待ってロレックスってそんな高いん？」「私が欲しい車買える」と驚いた。

この日の総額は、晩ごはん代も入れるとちょうど300万円ほどだという重盛さん。「いい年の重ね方してんね」と礒部さんが言うと、重盛さんは「きほちゃんとみんなとファンのおかげだよ」と感謝の言葉を述べた。

コメント欄では、「重盛ちゃんのお金の使い方かっこいい」「37歳の最高傑作かよ」「ロレックスの価格帯わからないきほちゃんがかわいい」といった声が寄せられた。