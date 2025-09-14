歯の数が減ることでアルツハイマー型認知症のリスクが高まる――。こうした研究は従来知られてきたのだが、なかでも「奥歯」が失われると、その危険は最大で5割も増すという。科学ジャーナリストの緑慎也氏が、「歯と脳」の密接不可分な関係をレポートする。【緑 慎也/科学ジャーナリスト】

「唇亡びて歯寒し」とは、一方が失われると他方も危うくなる関係を意味する慣用句である。国であれば同盟、企業ならば提携関係にある片方がつぶれることで、他方も深刻なダメージを受けるという事態が想定されるのだが、実は歯は、唇にとどまらず他の器官とも極めて深い関係にあるのだ。

九州大学大学院歯学研究院の鮎川保則教授（義歯補綴〈ほてつ〉学）が言う。

横断歩道を渡る高齢者と介護者（画像はイメージ）

「私たちが65歳以上の約2万3000人分のレセプト（診療報酬明細書）データを調査したところ、奥歯の上下の噛み合わせが『ある人』と比べ、『ない人』はアルツハイマー型認知症の発症リスクが高まることが明らかになりました。この調査結果は昨年、論文で発表しています」

「歯滅びて脳寒し」

アルツハイマー型認知症とは、記憶や思考をつかさどる神経細胞が損傷し、脳の機能が衰えていく病気。つまりは「歯亡びて脳寒し」のような関係にあるという。

親知らずを除けば成人の歯は全部で28本。上下とも一番前の歯から数えて4、5番目が小臼歯、6、7番目が大臼歯と呼ばれており、これらが「奥歯」である。歯科では一般に、奥歯全体を四つの噛み合う「領域」に分類している。各領域には上下2本ずつ含まれ、小臼歯グループと大臼歯グループがそれぞれ左右に2領域で、計4領域を形成している。

例えば一つの領域で上下とも失われていたり、上だけ2本残っている、あるいは互い違いに1本ずつ残ったりしているケース。この場合はいずれも噛み合わせ「なし」とされる。同じ領域で上下同じ番号に1本ずつでも残っていれば「あり」となるわけだ。

奥歯が噛み合わなければリスク5割増

鮎川教授らは「アイヒナー分類」と呼ばれるこの手法で、65歳以上の高齢者を4領域の噛み合わせがすべてあるA群、0〜3カ所あるB群、4領域の噛み合わせ0で、さらに前歯の噛み合わせもないC群に分類。アルツハイマー型認知症の発症リスクとの関連を調べたところ、A群に比べてB群は1.34倍、C群は1.54倍に上ることが分かったという。

奥歯が噛み合わなければリスクが最大5割増とは、ただ事ではない。それでも鮎川教授は、

「この結果には驚きませんでした。というのも臨床の現場では、奥歯でしっかり噛める人は元気だ、と常々感じていたからです。私たちの調査結果を見て『やっぱり』と思った歯科医は多いことでしょう」

実は、歯と認知症との関連が取り沙汰されるのはこれが初めてではない。例えば日本歯科医師会の研究機関である日本歯科総合研究機構が2021年に発表した論文がある。

歯科を受診した60歳以上の約467万人のレセプトデータなどから、歯の数とアルツハイマー型認知症との関連を調べたこの研究によれば、歯の数が少ないほど、また欠損した歯の数が多いほど発症リスクが高まったという。

タンパク質が足りないと……

その一方、歯の残存数ではなく噛み合わせに焦点を当てたのが今回の鮎川教授らの研究である。

「抜けた歯の位置によっては、上下ですれ違って噛み合わせがガクッと減るなど、歯の本数だけでは分からないことがあるのです。噛み合わせをしっかり調べる必要があるのではないか。そこが研究の出発点でした」（鮎川教授）

とはいえ、まるで「風が吹けば桶屋が儲かる」のような話ではある。一体、奥歯と脳とはどのようにつながっていくのだろうか。

「咀嚼（そしゃく）することで、脳血流が促進されます。車の運転中に眠くなった時、ガムを噛めばシャキッとしますし、実際にコーヒーよりガムの方が即効性に優れています。ところが、しっかり咀嚼できなくなると脳血流の量が減少する。これによって認知機能が衰えてくるのではないかと考えられます」（同）

咀嚼力が下がれば、日常の食生活にも変化がもたらされることになる。

「タンパク質を多く取っている人は認知症になりにくいことが知られています。ところが奥歯の噛み合わせが減ると、どうしても肉や魚を食べる機会が減っていく。お粥や軟らかく煮たうどんなど炭水化物中心の食事になりがちで、タンパク質不足に陥ります。これと並行して筋力も低下するので、フレイル（虚弱）を招き、転倒リスクも高まってしまいます」（同）

奥歯の噛む力は、体重と同程度である。つまり60Kgの人であれば奥歯も60Kg近い力を出せる。前歯の力はその数分の一でしかない。

「例えば焼き鳥を食べる時など、この差が如実に表れます。前歯は串から肉を抜くために使うくらいで、噛むのはもっぱら奥歯のはずです」（同）

強い力を発揮できる歯だからこそ、失われた時の影響も大きいのである。

嚙み合わせが悪くなると、緑黄色野菜の摂取量も減少

こうした「噛み合わせ減」→「栄養面のバランス悪化」→「認知機能低下」のルートに注目した研究の一つに、大阪大学が主導する調査がある。それは2010年以降、70、80、90代の高齢者それぞれ1000人前後を対象とし、同大が東京都健康長寿医療センターなどと協力して行っている「健康長寿研究（SONIC）」である。

その特徴は、医学的な側面を調べる従来の疫学調査とは異なり、歯学や栄養学、心理学そして社会学など異分野の研究者も参加し、多角的に長寿の秘訣（ひけつ）に迫ろうとしている点である。さらに3年ごとに追跡調査を行い、これが15年以上も継続している点も刮目（かつもく）に値する。研究には歯科医師による歯の本数や噛み合わせの検査、栄養摂取の状態の調査なども含まれている。

この長期的かつ分野横断的な研究において、歯学領域の調査で主導的役割を果たしてきたのが大阪大学大学院歯学研究科の池邉一典教授（高齢者歯科学）である。

「噛み合わせが失われるのに伴い、タンパク質以外に緑黄色野菜の摂取量も減りがちになります」

とは、当の池邉教授。

「緑黄色野菜には抗酸化ビタミンであるビタミンA、C、Eや葉酸が豊富に含まれます。いずれも認知症予防に効果的といわれる物質です。ところが噛み合わせが悪いと、葉物野菜や歯ごたえのある根菜類などが食べづらくなり、自然と避けてしまう。炭水化物でカロリーは取れても、脳に必要な栄養素が欠けると、長期的には認知機能の低下につながると考えられます」（同）

サプリメントよりも咀嚼を

特定の栄養素が不足するのであれば、サプリメントで補う手もありそうだが、

「咀嚼によって消化器系が刺激され、唾液や消化液の分泌が促されることで腸の消化吸収力が高まります。ところがサプリメントの摂取では咀嚼が不要のため、十分に吸収できません。サプリメントが認知機能の悪化を防ぐかどうかには諸説ありますが、私は疑問に思っています」（池邉教授）

咀嚼こそが消化吸収のスイッチをオンにするというのだ。

「オリーブオイルやナッツに代表される地中海食など、認知症予防に効くといわれている食材は多くあります。ではそれをサプリメントにして摂取すればいいかといえば、単に飲み込むだけでは難しいでしょう。そうではなく、何か硬いものを一緒に噛みながら取り入れるのであれば、効果が望めるかもしれません」（同）

「かきくけこ」は奥歯で

前述したSONICの一環で池邉教授らは、75歳以上の高齢者478人を対象に、噛む力や飲み込む力などの口腔機能とメンタルヘルスとの関係も調査している。それによると、両者には正の相関があった。つまり口腔機能がしっかりしていればメンタルヘルスも良好であるとの結果が得られたという。

ただし、両者が直接関連するわけではない。二つを媒介するのは、やはり「食」である。それも特定の栄養素ではなく、食事という行為そのものだというのだ。

研究チームは口腔機能やメンタルヘルスの状態の他、野菜や果物をどれくらい摂取しているかについても尋ねた。その結果、口腔機能の状態が良好な人は、野菜や果物の摂取量も多く、社会的交流も盛んな傾向にあることが分かった。さらに社会的交流が盛んな人は、メンタルヘルスも良好な状態にあるとの結果が得られたのだった。

「人と交流する主な機会は会食です。ところが、噛み合わせが悪化して食べにくいものが出てくると、どうしても会食を遠ざけがちになります。歯並びなど見た目も悪くなるので、外出もためらわれるようになる。そうした生活の変化がメンタルヘルスにじわじわと影を落とし、うつ症状や意欲の低下につながっていくのです」（池邉教授）

社会的交流との関連については前出の鮎川教授も、

「『たちつてと』『さしすせそ』は前歯を失うと発音しにくくなるのに対し、『かきくけこ』は舌の奥の方が奥歯に当たって発せられるので、奥歯を失うと発音しにくくなります。歯は発音に重要な役割を果たしていて、話すのがおっくうになると誰かに誘われても遠慮しがちになる。人とのコミュニケーションが減ることも認知症の大きなリスク要因です」

歯の減少で社会的に孤立

食べにくさ、喋りにくさが外出を遠ざけ、社会的な孤立を招く。人と話す機会が減り、結果的に心の健康が損なわれる。「風が吹けば桶屋が儲かる」よりもはるかに合理的な連鎖が、奥歯と認知症とを結び付けている。口は消化の入り口であるとともに、社会生活の入り口でもあるのだ。

歯を失えば健康や生活の質に悪影響が出ることは以前から知られていた。厚生省（当時）が日本歯科医師会と共に「80歳になっても20本以上自分の歯を残す」ことを目標に掲げる「8020運動」を始めたのは1989年。以来、歯科健診や適切な歯磨き、早期治療が推進されてきた。

鮎川教授によれば、治療技術も格段に進歩したという。

「虫歯の治療では通常、歯を削って詰め物をしますが、30年前の材料は歯に接着しない材料だったため、その隙間から唾液が染み込んで時間が経つと再発し、結局、抜かざるを得なくなることがありました。近年は歯にも金属にもセラミックにも接着する優れた材料が開発され、密着性が格段に上がったので歯は長持ちします」

80歳で20本以上残せる人は徐々に増え、23年に厚労省が発表した「歯科疾患実態調査」によれば51.6％に達している。

フロスと歯間ブラシ

だが、ここまで述べてきた通り、「本数」を残すだけでは健康長寿は達成できない。認知機能の低下を防ぐ上で特に重要なのは、奥歯でしっかり噛める、つまり上下の噛み合わせのセットを機能させることなのだ。

そのために何ができるのか。まず対処すべきなのは歯周病と虫歯（う蝕）だ。歯が失われるのは多くの場合、歯科医院での抜歯処置によってだが、18年「永久歯の抜歯原因調査」によれば、抜歯原因の1位は歯周病（37.1％）、2位は虫歯（29.2％）である。

歯周病や虫歯対策として池邉教授が勧めるのは、歯間ブラシやデンタルフロスの使用であり、

「歯と歯の隙間の狭いところにはフロス、広いところには歯間ブラシをぜひ通してください」

そう強調する。筆者も就寝前にフロスを用いるが、歯ブラシで磨いた後なのによくもこれほど、と驚くほどの「ぬめり」を感じることがある。

「それは細菌が集まって膜状になったバイオフィルムで、歯周病の進行を促します。細菌が分泌する物質がバリアの役割を果たし、なかなか除去できません。ちょうど排水口の周りに付着する『ぬめり』が水を流しても落ちないのと同じで、歯に付いたバイオフィルムも機械的に除去する必要があります」（同）

加えて、主に中高年の人にこう呼びかけるのは鮎川教授である。

「自分で奥歯を噛み割ってしまう人が少なくありません。特に多いのは、虫歯の治療で神経を抜いた後です。神経を抜いた歯は脆くなっているため、奥歯を噛む強い力で割れやすくなります。ある日突然真っ二つに割れることもあれば、ひびが入ることもある。縦にひびが入ると、多くの場合抜歯せざるを得ません」

歯ぎしりや食いしばりのクセのある人は、特に要注意だという。

「就寝時にマウスピースを使うだけでも噛み割るリスクをぐっと減らせます。日中の食いしばりがある人は、毎時0分になったら口を開けるように習慣づけたり、紙に『噛まない！』と書いて壁に貼ったりするとよいでしょう」（同）

インプラントと義歯

いくら留意していても、残念ながら奥歯を失うこともある。その場合、選択肢に挙げられるのが義歯（入れ歯）やインプラントによる治療だ。いずれも歯の機能を補う手段だが、それぞれに特徴と注意点がある。

インプラントはチタン製の人工歯根を顎の骨に埋め込む方法。自分の歯に近い噛み心地が得られるが、保険適用外で費用がかさむ上、骨の状態や疾患によっては適応でない場合もある。

一方、義歯は保険診療で対応できることが多く、取り外しも可能。天然の歯に比べて噛む力は劣るものの、

「話しかけてもはっきりした答えが返ってこなかったのに、義歯を入れたら途端にシャキッとなった高齢者を何人も見てきました。奥歯を失ったら、ぜひ義歯かインプラントを入れてほしいと思います」

とは鮎川教授。ただし、義歯は入れて終わりではないとも指摘する。

「義歯の歯は硬質プラスチック製で、使ううちにすり減ります。5年ほどたったら作り直した方がいいでしょう。その際は、必ず歯科医院で咀嚼能率（食物を粉砕できる力）を測ってください。『何でも噛めます』とおっしゃる方でも、ほとんど噛めていない場合がよくあります。定期的な咀嚼能率の検査は単なる補修ではなく、生活の質を守る行為でもあるのです」

歯亡びて脳寒し――。歯が失われれば身体も、人とのつながりも、脳も冷えていく。歯は決して消耗品ではなく、私たちの生きる力と深く結び付いているのだ。

緑 慎也（みどりしんや）

科学ジャーナリスト。1976年大阪府生まれ。出版社勤務後にフリーとなり、科学技術などをテーマに取材・執筆活動を行う。著書に『13歳からのサイエンス』（ポプラ新書）、『認知症の新しい常識』（新潮新書）、『山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた』（共著、講談社）など。

「週刊新潮」2025年9月11日号 掲載