東西横綱が揃い、若手力士の躍進もめざましい大相撲。令和の相撲人気は高止まりを続けているが、いつの世も真に人を魅了するのは、力士たちの磨かれた技と個性だ。ノンフィクションライターの武田葉月氏が、注目すべき現役力士たちを紹介するシリーズ「令和の名力士たち」。第4回は名古屋場所で優勝戦線を引っ張った21歳、ウクライナ出身の安青錦が登場する。

＊＊＊

【写真】初土俵の頃は電車移動…「デイリー新潮」のカメラが追った「安青錦」の2年間

夏巡業の疲れを感じさせない笑顔

猛暑日が続いた8月、大相撲の力士たちは1カ月にわたる夏巡業のため、全国各地を回っていた。

3日の大阪・関西万博場所から始まり、一行は東北、北海道の地へ。さらに、新潟、石川などを経て、茨城、千葉、埼玉などの関東近郊をも隈なく巡る。

5日、稽古総見での安青錦（両国国技館）

巡業中は、朝8時過ぎから関取衆の稽古が始まる。長期巡業ということもあり、休みがちの力士もいる中で、安青錦は早い時間から土俵周りで四股、すり足、ストレッチなどの基礎運動でウォーミングアップ。

その後は、関取衆との申し合い、ぶつかり稽古と続いて、ひとまず稽古は終了。空調が効いていない会場もあるため、各力士は大粒の汗を流して疲労困憊の表情を見せているが、安青錦は終始クールだ。

「（巡業の）疲れ？ それほど感じていません。北海道で食べたジンギスカン、最高においしかったです！」

と、チャーミングな笑顔を見せた。

名古屋場所で琴勝峰と「直接対決」

「ウクライナ出身・安青錦」の名を一躍有名にしたのは、7月の名古屋場所での活躍だ。

前頭筆頭で臨んだ前半戦こそ、横綱・大の里、元大関・高安に黒星を喫したものの、7日目からなんと7連勝。12日目にはベテラン・玉鷲を上手投げで下したことで、2敗は安青錦と琴勝峰の2人になった。

優勝戦線を引っ張る形になった安青錦は、13日目も一山本に快勝。ところが、14日目に新入幕・草野に敗れて、3敗目を喫してしまう。

千秋楽は、2敗の琴勝峰と3敗の安青錦の「直接対決」が組まれた。琴勝峰が勝てば、すんなり優勝。敗れて3敗となり、草野が3敗を守れば、安青錦も含めて3人での優勝決定戦になる。

この大切な一番で、安青錦は力を出すことができず、突き落としで敗戦。

「いつもの立ち合いができなかった。上がらないというとウソになるし、緊張もあったと思います」

と、正直な心情を吐露した安青錦。それでも、春場所の新入幕以来、3場所連続11勝。準優勝という活躍は、安青錦の潜在能力の高さを示すに十分だった。

朝青龍関と貴乃花関の相撲に感動

ウクライナ出身の安青錦ことヤブグシシン・ダニーロ・ダーヤ、愛称ダーニャが相撲を始めたのは7歳の時。ウクライナは、レスリング、柔道、相撲が盛んで、そうしたスポーツと同時に相撲の指導も受けていたという。

2019年、大阪・堺でおこなわれた世界ジュニア相撲選手権では3位入賞を果たした。15歳で「世界の舞台」を経験したダーニャ少年は、相撲の世界に強く惹き付けられた。

さらに、17歳の時にはウクライナのレスリング大会に出場し、110キロ以上級で優勝。「二刀流」ぶりを見せている。

また、日本の大相撲界には、強い力士がたくさんいることも、徐々に知った。

「特に感動したのは、朝青龍関と貴乃花関（2002年秋場所）の相撲。『すごいな！ カッコイイな』と思って、YouTubeで何度も見直しました。最近だと、若隆景関の相撲もすごいと思いました。特に技のキレがすばらしいですね」

ウクライナの国立大学に進学が決まっていたが、その矢先に起きたのが、ロシアによるウクライナ侵攻だった。日常生活はもちろんのこと、相撲の練習などままならない環境の中で、ダーニャが選んだのは、世界ジュニア相撲選手権で知り合った、関西大学相撲部主将のもとに行くことだった。

日本語スキルもみるみる向上

主将の山中新大は、力士になりたいというダーニャの夢を受け入れた。自宅に住まわせ、関西地区の大学や高校の相撲部の練習に参加させて、ダーニャを鍛えた。

「大相撲の力士は『プロ』ですよね。『レスリングのプロ』という人はいないんです。相撲を究めるために、なんとか力士になりたいと思っていました」

「居候生活」と相撲を続けながら日本語学校にも通うという生活は、約8カ月続いた。

ダーニャの夢につながる縁は、報徳学園高・相撲部監督が、安治川親方（元関脇・安美錦）に彼の存在を紹介したことでつながった。

創設されたばかりの安治川部屋の研修生になったのは、2022年12月のこと。外国出身力士は、約半年間、相撲部屋で言葉やしきたりなどの研修を経て、それをクリアした者が正式に入門できることになっている。

幸い、安治川部屋には、同世代の力士が多く、ダーニャは相撲部屋の生活にすんなり馴染むことができた。また、日本語学校での経験を生かして、部屋の力士との会話も問題なくできたため、日本語のスキルはみるみる上がっていった。

日本語をマスターすることは、外国出身力士の登竜門になる。親方や兄弟子が言っていることが理解できず、責められていると思い込んで孤独に陥る者、逆に腹を立てて辞めていく者が、かつては多かった。「研修」制度ができたのは、そうした文化の違いを理解する時間を設けるという意味でもある。

初土俵から止まらない勢い

2023年秋場所、初土俵を踏んだダーニャの四股名は、「安青錦」に決まった。

安治川部屋、師匠の四股名・安美錦から、「安」、母国・ウクライナを現

す「青」色、そして、師匠の「錦」を受け継いだ四股名である。

序ノ口デビューの九州場所、いきなり優勝。翌年初場所も、序二段優勝を飾る。夏場所には早くも幕下に上がり、3場所連続6勝1敗という好成績を収め、2024年九州場所で新十両昇進を決める。

勢いは止まらなかった。

十両を2場所で通過した安青錦は、2025年春場所、初土俵から史上最速タイ（10場所）で新入幕を果たす。そして、この場所では、14日目に幕内最高優勝経験者・尊富士を、さらに千秋楽に関脇・王鵬を下すなどの活躍を見せて、11勝を上げた。基本的に三役以上の力士からなる「これより三役」の土俵入りにも、新入幕ながら登場した。

「新入幕で、こういう経験ができてよかったです。勝てたことは自信になりました」

と、謙虚に話した安青錦。

また、この日は安青錦の21歳の誕生日とも重なった。

「三賞（受賞）は目標だったので、うれしい。自分へのよいプレゼントになりました」

低い体勢と細かい技で相手を翻弄

翌夏場所、前頭9枚目まで番付を上げた安青錦は、初日、金峰山に敗れたものの、2日目から8連勝で勝ち越し。前傾姿勢から低く攻めていくという相撲に、幕内力士はタジタジだ。

勝ち越しを決めた9日目の対戦相手で、ベテランの千代翔馬も、

「（立ち合いの）当たりはそうでもなかったけど、どんどん相手の体勢が低くなっていくんだよ。自分は十数年相撲を取っているけれど、珍しいタイプだね」

と、安青錦の特異な相撲に驚いた様子を見せた。

低い体勢に加えて、レスリング仕込みの多彩で細かい技も、安青錦の武器だ。名古屋場所では、内無双で2勝しているが、

「その他にも、まだ出していない技があるんです」

と、言うのだから上位陣も気が抜けない。

新三役（小結）で迎える秋場所に関しては、

「これまで以上の成績を残したいです。もちろん、今の地位（三役）で満足しているわけではありません」

と、意欲を語る安青錦。秋場所も「台風の目」になることは間違いない。

安青錦新大（あおにしき・あらた）

本名、ヤブグシシン・ダニーロ・ダーヤ。平成16年3月23日、ウクライナ・ヴィーンヌィツャ州出身。令和5年秋場所、初土俵。九州場所、序ノ口優勝、6年初場所、序二段優勝。九州場所、新十両昇進、春場所、新入幕、敢闘賞受賞。秋場所、新三役（小結）昇進。敢闘賞2回、技能賞2回。182センチ、138キロ。得意は、右四つ、寄り。

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。



デイリー新潮編集部