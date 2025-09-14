秋篠宮家の長男、悠仁さま（19）の成年式が執り行われた9月6日、同日夕刻には帝国ホテルで悠仁さまの私的な祝宴が開かれた。天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻が臨席される中、愛子さまはご公務、悠仁さまの姉、小室眞子さん（33）一家は米国在住で子供も小さいという理由で欠席した。

＊＊＊

「当日になって欠席された方も……」

「当日になって、ご体調の関係で欠席された皇族もいらして、人数的にはややさみしさがありました。ただ、それ以上に成年式での悠仁さまの所作がりりしく、陛下が大変お喜びになっていたのが印象的でした」

悠仁さま

と振り返るのは宮内庁関係者。

成年用の冠を着用する「加冠の儀」、両陛下に改めてあいさつをする「朝見の儀」など一連の儀式で、悠仁さまが若々しく力強い姿を随所にお見せになったのは確かである。

「何度もリハーサルをされたとはいえ、悠仁さまの自信を感じさせる一挙手一投足は、それは頼もしいものでした。朝見の儀で『成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み……』と宣言されると、陛下は『学業に励まれるとともに、皇族としての務めを立派に果たされるよう願っております』と祝福されました。陛下の『皇族としての務めを立派に』というお言葉には、“よし、公務を頼むぞ”というご意志が込められていたと拝察します」（同）

高まる期待

現在、皇室は16人で構成されている。女性皇族が結婚すると皇室を離脱するため縮小し続け、皇族の数をいかに維持するか、議論が重ねられてきた。だが、いまだ結論は出ていない。高齢化も進み、しかし、公務は減らず、となれば、悠仁さまへの期待が高まるのは自然なこと。

「筑波大1年生というお立場から学業を優先されるのはもちろんですが、大学の夏休み期間中を利用して、スポーツ関連大会へのご臨席、佳子さまと世界的イベントのご視察などの案が出ていると聞いています。ご公務が増えれば、いままである種、ベールに包まれてきた悠仁さまのお人柄も、国民によりはっきりと伝わるでしょう」（前出の宮内庁関係者）

危機に直面する皇室の中で、悠仁さまの新たな門出は久々、明るい話題として華やぎをもたらした。

撮影・JMPA/宮内庁

「週刊新潮」2025年9月18日号 掲載