“2時間ドラマの帝王”こと俳優の船越英一郎（65）が再婚していた。お相手はタレントでチョークアーティストの松下萌子（42）。米倉涼子（50）らが輩出した「全日本国民的美少女コンテスト」の出身だが、今は芸術家としての活動がメインだという。その実力とは一体、どれほどか？

＊＊＊

【写真を見る】志村けんさんと肩を寄せ合う“密着ショット”も… 船越英一郎の「23歳年下妻」

14歳で小悪魔的な美しさ

松下は1997年、芸能事務所「オスカープロモーション」が主催する同コンテストで、一般投票により選ばれるマルチメディア賞を獲得。同期は審査員特別賞に輝いた上戸彩（40）だ。

「オスカーの創業者で当時社長だった古賀誠一さんが、会場にいた松下さんを一目見て“この子の入賞は決まった”と断言したそうです。14歳ながら、すでに小悪魔的な美しさを放っていたとか」（芸能事務所関係者）

事務所入りした彼女は2001年、エイベックスから歌手デビュー。03年以降はテレビドラマにも出演するようになったが、

「ほどなく第一線から消えてしまいます。古賀さんに目をかけられていたものの、本人はそこまでガツガツしたタイプではなかったと聞きました。神戸市にある実家は不動産業を営み、裕福だったという事情もあるようです」（同）

12年から13年にかけてはアートの勉強のためニューヨークに留学。その後、事務所に所属したまま、現在までチョークアーティストとして活動してきた。

船越英一郎

「ワインの1〜2本を余裕で空ける」

「船越さんとの交際もチョークアートがきっかけでした。17年に『林先生が驚く初耳学！』（TBS系）で共演した際、松下さんが船越さんを描いて作品を本人にプレゼント。同年に彼が女優の松居一代さん（68）と離婚した後、徐々に二人は距離を縮め、お付き合いをスタートさせました」（前出の関係者）

そろって「酒」が好きなのだという。

「松下さんはワインの1〜2本を余裕で空けてしまいます。酔っても取り乱すことなく、常に明るいお酒です。で、あれだけ美人なのに2次会も付き合いますから、モテますよ。一方の船越さんも酒豪で鳴らしており、二人はじつにお似合いといえます」（同）

松下の父を訪ね、今回の結婚について聞くと、

「相手の名前は、何と言ったっけ……。僕、テレビを見ないから、芸能人はよく知らなくて」

そうトボけながらも、うれしそうに言うのだ。

「二人の間に子どもが生まれたんは、たしか去年の7月ごろで、籍を入れたのは、それよりもかなり前やったんちゃうかな。萌子はついこないだの7月、子どもと二人で実家に帰ってきて、2週間くらいゆっくりしていったな」

400万円を超える値が付いたことも

さて、彼女が注力するチョークアートに話を戻すと、美術誌編集者いわく、

「オーストラリアの精肉店のメニューを示す黒板に、チョークで描かれた素朴な絵が発祥とされます。松下さんの技法は、オイルパステルというクレヨンのような画材を使うもので、チョークアートにおける王道の一つ。黒板に対して指で直接、輪郭や色彩をなじませ、ニュアンスを表現します」

名作絵画のオマージュや著名人の肖像などさまざまなモチーフを描いてきたという。作品を取り扱う東京・新富町の「ギャラリーオリム」のオーナーによれば、

「萌子さん自身が持っているストーリー性と、技術の高さに引かれました。作品の価格は一概には言えませんが、だいたい一枚50万から100万円。過去にはオークションで430万円の値が付いたものもありました。弊社にとって彼女は、言わば“金の卵を産む鶏”です」

名声は船越との結婚でさらに高まり、作品の値も同じく上がっていきそうだ。

「週刊新潮」2025年9月11日号 掲載