◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で2試合ぶりの安打となる遊撃内野安打を放ち、連続試合出塁を18に伸ばした。第2打席で5試合ぶりの一発となる49号。これで自己最多54本塁打を放った昨季に続き、2年連続50本塁打に王手をかけた。試合前にナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーが51号を放っており、再び2本差に迫った。

この日はリーグ2位タイの14勝を挙げる右腕ウェブとの対戦。第2打席の1―4の3回先頭。1ボールから甘く入ったシンカーを完璧に捉えた。中堅へ打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、25度の角度で飛び出した当たりは、飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大弾だった。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

ネルソン氏は「打球は一直線にセンター方向へ…ゴーーーンヌ！今シーズン49号ホームランです」と絶叫。

ハーシュハイザー氏は「美しいスイング、豪快な一発」と表現。「私たちも、ジャイアンツも、見た瞬間分かりました。ワォ」と舌を巻いた。