◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

女子マラソンは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で日本勢トップの7位入賞を果たした。

国立競技場を出てすぐトップに立った小林は、9キロ過ぎにスザンナ・サリバン（35＝米国）がトップに立って独走すると、3番手を走行した。25キロ手前で24年パリ五輪銀メダリストのティギスト・アセファ（28＝エチピオア）らの集団が一気にペースアップ。一時は11番手に後退したが、持ち味の“超高速ピッチ走法”で徐々に順位を上げ、35キロでジェシカ・マクレイン（33＝米国）をかわして8番手に。さらに、3番手だったマグダリン・マサイ（31＝ケニア）が36キロ過ぎにリタイア。アリサ・バイニオ(27＝フィンランド）に抜かれたものの、39.5キロでステラ・チェサン（28＝ウガンダ）を抜いて7番手に浮上した。最後は帽子を取り、フィニッシュすると両手を突き上げた。

直後には感動的な場面も。倒れ込んでしまった小林に4位に入賞したサリバン（35＝米国）が手を差し伸べ、肩を貸した。

選手同士のあたたかい交流に、ネット上では「肩貸すの感動した」「泣けた」「起こしてくれて肩までかしてくれて素晴らしいスポーツマンシップ」「優しさに感動」「カッコいい！」「サリバン選手が立ち上がるのを助けてくれてるのが感動した」などの書き込みが見られた。