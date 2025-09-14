「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）

熱烈な虎党で、しこ名に反映させた西序二段５８枚目の朝阪神（２５）＝高砂＝が玄武丸（尾上）と対戦。立ち合いで押し込んだが土俵際で引き落とされた。黒星発進を「前には出られたのですが…」と悔やんだ。

応援する阪神は９月７日にセ・リーグ優勝を決め、１９９０年の巨人（９月８日）を抜き両リーグ史上最速Ｖを達成。当日は、スマホの速報で試合を追ったという朝阪神。「強かったですね」と圧倒的な強さを喜んだ。

同級生で、以前に高砂部屋に出稽古に訪れた森下翔太内野手を応援している。朝阪神は「要所で活躍してくれました」と喜んだ。また、連続無失点記録を樹立したリリーフの石井大智投手に「あそこまで抑えるとは思わなかった」と語り、驚きに満ちたシーズンだった。

ＣＳ、日本シリーズと続くポストシーズンには「勝ってほしいですね。それ（ＣＳ敗退）があり得るので」と心配顔。日本シリーズの開催時期は、九州場所に向けて福岡入りしており「できればソフトバンクと戦ってほしい。チケットが取れれば、観戦に行けるかもしれない」と期待した。昨年は部屋の力士がソフトバンクとＤｅＮＡの日本シリーズを観戦しており、それに続くつもりだ。

２０２２年初場所では７戦全勝で序二段優勝を飾った朝阪神。残り６番。「勝ち越して九州に行きたいですね」と巻き返しを誓った。