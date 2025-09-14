朝ドラ『ばけばけ』新たな相関図を公開 総勢26人 高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート 月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャスト相関図が公開された。
【写真あり】総勢26人！ 『ばけばけ』新たな相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
公式SNSは「ばけばけ人物紹介図 新たに出演が発表された方々が加わりました！ どんな物語が紡ぎ出されるのか、どうぞ楽しみにお待ちください」と投稿。高石あかり、トミーバストウ、板垣李光人、寛一郎、シャーロットケイトフォックス、さとうほなみ、円井わん、岩崎う大、岩谷健司、前原瑞樹、倉沢杏菜、野内まる、安達木乃、福地美晴、渡辺江里子、木村美穂、吉沢亮、北川景子、岡部たかし、池谷のぶえ、池脇千鶴、朝加真由美、佐野史郎、生瀬勝久、小日向文世、堤真一ら豪華キャスト26人を一挙に紹介した。
