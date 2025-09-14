歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

庭の植物の状況について、綴りました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 庭の「りんご」を堪能 「あま〜い！」「おいしい！」と笑顔





工藤静香さんは動画をアップし「結局、藤の花は咲きませんでした。」と、投稿。



続けて「お豆みたいなやつができたときにすぐ切り取ったんだけどなぁ。コメント欄に『お豆は切らないと！』みたいに書いてあったので、、、やっぱりほっといたほうがよかったのかなあ。きっとタイミングかな！」と、綴りました。





そして「まぁ、来年に期待しよう！」と、記しました。





工藤静香さんは動画で、庭にある「りんご」の木を紹介し、赤く実った果実を手に取ると味見をして「あま〜い！」「おいしい！」と、笑顔。



インスタグラムにも「そしてりんごがとてもおいしかったです！」と、綴っています。







この投稿にファンからは「しーちゃん凄く綺麗です❤姫リンゴ めちゃ可愛いし美味しそう〜❤」・「しーちゃん❤︎リンゴまでお庭にあるなんて すごい 藤 また来年 楽しみにしてますね」・「来年は藤の花が咲きますように〜❤❤❤❤❤お庭にリンゴ 凄い リンゴ美味しく育って良かったですね❤」などの反響が寄せられています。







