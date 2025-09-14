不倫相手と再婚したものの、結婚生活はうまくいかず、再び離婚をする人も珍しくありません。バツ2になるとさすがに「結婚は向いていないのかも……」と感じるようです。

今回は、バツ2男性が自分は結婚不適合者だと悟った話をご紹介いたします。

妻の変化

「妻とは不倫がバレて離婚しました。不倫相手とその後再婚し、めでたく子どもを授かったのですが、出産して母親になった彼女はどんどん別人になっていったんです。元々彼女とは、自由奔放で掴みどころがない性格に惹かれて関係を持ちました。でも、母親になった彼女はとてもきっちりした性格になってしまい、それは子どもだけでなく俺にも厳しくなっていき……。

そもそも妻と不仲になったのも、口うるさく言われるのが嫌だったことが原因なのに、まるで彼女も同じように変化していったんですよね。もちろん育児の大変さは理解してるつもりだけど、自由で天真爛漫な彼女は今はいなくなってしまい、こんなことなら『再婚しないほうがよかった』とさえ思ってしまうように。結局俺は再び不倫をして、彼女とは離婚することになりました……。俺は結婚には向いていないのかもしれませんね」（体験者：30代 男性・自営業／回答時期：2025年7月）

▽ 女性が母親になると変わるのは自然なことですよね。命懸けで出産をし、すべてを捧げて育児をする覚悟が必要なので、性格が変わる人も多いでしょう。女性に理想を求めすぎる男性は、ちょっとした変化があるだけで気持ちが冷めてしまうのかもしれませんが、こういう人はきっと誰と一緒になっても幸せになれませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。