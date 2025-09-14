【U18トップリーグ女子】精華女子が日本航空北海道に大逆転勝利…京都精華は岐阜女子破り2つ目の白星【9月13日結果】

9月13日、グリーンアリーナ神戸にて「U18日清食品トップリーグ2025」女子の2試合が開催された。

今大会初戦となった精華女子高校（福岡県）は、インターハイ準優勝の日本航空高校北海道（北海道）と対戦した。前半は日本航空北海道に主導権を奪われ、30－45の15点差で試合を折り返すも、アキンデーレ タイウォ・イダヤットらのペイントアタックで猛追を披露。第4クォーター終盤で逆転に成功すると、最後はフリースローで一歩抜け出し、最終スコア77－73で勝利を収めた。

初戦を白星で飾った精華女子は、アキンデーレが33得点19リバウンド、ブバ アイシャ エジネが23得点8リバウンド、森田栞名が12アシストをマーク。悔しい逆転負けを喫した日本航空北海道は、庵原有紗が22得点11リバウンド6アシスト、西川葵が10得点5リバウンド4アシストを挙げている。

続いて行われた一戦では、京都精華学園高校（京都府）と岐阜女子高校（岐阜県）が激突。前半はリードチェンジを繰り返しながら試合が進むも、京都精華学園のンガルラ ムクナ リヤのゴール下をきっかけにして16－5のランを展開し、40－31の9点差で折り返す。後半も点の取り合いが続くが、京都精華が安定した試合運びをみせ、最終スコア73－64で京都精華が勝利した。

試合を制した京都精華学園は、ベンチスタートのオディアが21得点8リバウンドを記録、ンガルラも16得点11リバウンド3ブロックのダブルダブルを達成し、インサイドを支配した。敗れた岐阜女子は、三宅香菜が15得点5リバウンド8アシストをマーク、北野空が15得点、坂口みなみが14得点と続いた。

13日に行われた試合結果は以下の通り。

■試合結果



精華女子高校 77－73 日本航空北海道高校



精華女子｜16｜14｜19｜28｜＝77



日航北海｜24｜21｜15｜13｜＝73

京都精華学園高校 73－64 岐阜女子高校



京都精華｜19｜21｜14｜19｜＝73



岐阜女子｜14｜17｜12｜21｜＝64

【動画】第4クォーターまで激戦を繰り広げた精華女子vs日本航空高校北海道の一戦