

ロブションが「すきやばし次郎」で出した驚きのリクエストとは（写真：shige hattori／PIXTA）

書店の棚で『一流の人は〇〇をしている』といった本を見かけると、「そりゃあ、一流の人は自分とは違うよな」と思ってしまいがちですが、出版プロデューサーの西沢泰生氏によれば、一流の人というのは、時代、国籍、職業を問わず、意外と身近にいるものだといいます。

そこで本稿では、西沢氏の著書『一流のバーテンダーは2杯目のグラスをどこに置くのか 超一流だけが持っている「すごい思考法」のつくり方』から一部を抜粋・編集して、同氏が3つの職業で見つけた一流の実例を紹介します。

「一流」が「一流」を試した、掟破りのリクエスト

一流のお寿司屋さんのカウンター席は特別な空間です。特に店主の前の席ともなれば、そこはもう特等席。初めて入るお店でいきなり座ったりすると「野暮な客」と思われてしまいます。

私が普段行くお寿司さんのカウンターは、なぜか目の前をお寿司の乗った丸皿が流れているので、とても安心ですが……。

料理評論家の山本益博が、フランスの天才料理人のジョエル・ロブションを銀座の一流寿司店「すきやばし次郎」へ連れて行った時の話です。ご主人が握る寿司を2、3貫食べたジョエル・ロブションが、突然、あるリクエストをします。

問題：ジョエル・ロブションがお店にリクエストしたことは何だったでしょう？

答え：酢めしだけの握りを注文した

ジョエル・ロブションは、横にいる山本益博にこう言ったのです。「上の魚はいらないから、ご飯だけで握ってもらえるよう頼んでくれないか」。酢めしだけを握ってもらいそれを口にすると、「美味しい。これは真似できない」と脱帽したそうです。

人並み外れた舌を持つ彼は2、3貫食べて、酢めしの美味さに気が付いた。その真髄を知るためには、上に乗った寿司ダネは邪魔だったのです。恐らく料理人として、酢めしを分析するためのリクエストだったのでしょう。

分析結果は、「自分には再現不可能」。後にジョエル・ロブションはすきやばし次郎のカウンターを「天国に一番近い場所」と絶賛しています。

「みなさん褒めてくださるのは魚のことばかりで、酢めしのことを言ってくれる人なんていませんからね。いやあ、すごい人です」。

これは、絶賛された側の次郎さんの弁です。以上は山本益博の著作に出てきたエピソードですが、一流と一流の間に静かな火花が散っているようで、何だかカッコいいです。

「一流を知る」ための唯一の方法は、「一流」に触れるしかありません。どんなものであろうと「一流」のお値段は決して安くはありませんが、これも人生経験と思って、清水の舞台から2〜3回飛び降りるつもりで経験すると、それが人生の宝になります。

「マグロ船の船長」に欠かせない意外な任務

マグロの鮮度を維持する薬の開発に携わっていたある会社員。会社から、ある日突然、「マグロ船に乗ってマグロのことを知って来い」と、理不尽な業務命令を受けてしまいます。

マグロ船の仕事は非常にハード。遠洋の魚場に着いたら、1日17時間の肉体労働が20日間続くことも……。1人でも多く人手がほしいところですが、船長はこの漁に参加しません。「偉いから」ではありません。実はもっと重要な任務があるのです。

問題：マグロ船の船長が、ほぼ1日中たずさわっている、ある大切な役割とは、どんな仕事でしょう？（ヒント：「船の操縦」「魚群探知機を見る」、どちらも違います）

答え：無線で他のマグロ船に連絡して、マグロの群れがいる場所の情報交換を行う

あなた今、「えっ、他のマグロ船が、マグロの群れの場所を教えてくれるの？」って思いましたね。意外にも、これが教えてくれるのだそうです。

実はマグロ船同士は、こうした魚場の情報を惜しげもなく頻繁に交換し合うとのこと。海に出たら「持ちつ持たれつ」。助け合うのが当たり前。そんなふうに考えるのですね。

しかし、中にはそうした情報のやり取りを無視する漁船もあるそうです。自分たちがせっかく見つけた魚場は他の船には教えない。それどころか、ウソの情報を流して、自分たちが見つけた魚場から遠ざけようとさえする……。

たしかにそうすれば、一時的には魚場を独占できます。でも、そうした船は、他の漁船からもよい情報をもらえなくなります。トータルすると結局、漁獲量は減っていくのだそうです……。世の中、うまくできています。

人間1人では生きていけない。助け合いの精神こそ大切

日本の一部の集落には「結（ゆい）」と呼ばれる共同作業の制度があります。

有名なのは、合掌造りの茅葺き屋根の集落で知られる岐阜県白川郷の結。茅葺き屋根のふき替えには莫大な費用と労働力が必要ですが、これらを集落の助け合いである結により無報酬で行うことで、村人個人の手間と費用が軽減されてきたそうです。

ドラマの『北の国から』には、五郎さんが丸太小屋を作る時など、近所の多くの人たちが当たり前のように手伝いに来ているシーンが数多く描かれていますが、あれも結です。

人は、どんなに強い人でも、頭のいい人でも、1人では生きて行けません。ましてやマグロ船のように、大海原など自然に挑む時、人は無力です。だから助け合いが必要なのです。あなたも、困った時には、大いに人に頼ってくださいね！

しつこい怒りが消えてなくなる方法

『トム・ソーヤーの冒険』で知られる作家、マーク・トウェインがまだ無名だった頃のエピソードです。その頃の彼は、原稿をボツにされたり手を入れられると、怒って出版社への「抗議の手紙」を書き、奥さんに「投函しとけ！」と命令していました。

新人のクセに生意気な作家から何度も抗議文が届けば、当然出版社とトラブルになりそうです。

それなのに彼の場合、トラブルはぜんぜんなかったのだそうです。

問題：新人時代のマーク・トウェインが何度も抗議の手紙を書いたにも関わらず、出版社との間でトラブルが発生しなかった理由は何だったでしょう？（ヒント：「彼の本が売れていたから」ですって？ 違います。まだブレイクする前の話です）

答え：マーク・トウェインから手紙を受け取った奥さんが、投函しないで全部捨てていたから

奥さん、やるう！ ダンナの性格をよくわかっています。実は、奥さんも最初のうちは手紙を出していたのだそうです。でも、途中からハタと気が付きました。

「うちのダンナ、手紙を書くだけで、すでに怒りはおさまっているのでは……」。

そうなのです。飲み屋で上司の悪口を言っているサラリーマンと一緒。「怒り」は吐き出してしまえば、それでもう半分くらいは消えているのです。

やがて、マーク・トウェインも自分の手紙を捨てられていたことを知りましたが、その後は、ただ単に怒りを文章にすることで自分の気持ちをしずめていたそうです。

「怒り」や「ストレス」は、いくら貯めてもただのムダ。「怒り100ポイントで粗品と交換」なんてことはありません。そんなムダなもの、吐き出して、ポイするのが一番です。

見習いたい、斎藤茂太の『はらたち日記』





精神科医であり随筆家でもあった、モタさんこと斎藤茂太は、生前、腹が立つことを書き連ねるための小さな日記帳を用意し、そこに、ネガティブな感情を書き出すことで心を浄化させていたそうです。

「後になってこの日記帳を読み返してみると、人は案外つまらないことに腹を立てたり、悔しがったりしていることがわかり、自分の器の小ささを反省するよい機会にもなる」と、著書の中で告白しています。

ちなみに、その日記帳に付けていた名前は、『はらたち日記』……。

腹が立ったことも文字にすれば、自分を客観的に見つめ直すことができます。

会社で腹が立つことがあったら、それを1度メールに書いてから削除してみましょう。きっとスッとしますよ。（くれぐれも間違って送信しないでくださいね……）。

（西沢 泰生 ： 作家・ライター・出版プロデューサー）