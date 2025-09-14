「前立腺がん」を発症すると現れる「5つの症状」はご存知ですか？【医師監修】

前立腺がんは、日本で急激に患者数が増えている病気です。1975年は2,000人程度でしたが、2020年には78,000人以上と、ここ50年で患者数は35倍以上となっています。

この前立腺がんは男性特有の病気であり、特に50歳以上の中高年の男性にとっては重要な病気といえるでしょう。

この病気は初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行することが多いという病気です。

しかし、前立腺がんは早期発見と適切な治療によって、治療が可能ながんの1つです。

この記事では、前立腺がんの原因・症状について詳しく解説します。

前立腺がんについての理解を深め、早期発見の重要性を認識しましょう。

監修医師：

村上 知彦（薬院ひ尿器科医院）

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科

前立腺がんの原因

前立腺がんの発生原因は明確には特定されていません。しかし、前立腺がんにかかる可能性を高める主なリスクファクターとして、以下の要因が指摘されています。

遺伝的要因（AML）

脂肪の大量摂取

肥満（CML）

遺伝的要因については、前立腺がんにかかった家族がいる場合、前立腺がんのリスクが高まります。

例えば、父や兄弟が前立腺がんだった場合の前立腺がん発生リスクは以下の通りです。

父親が前立腺がんだった場合：1.65倍～3.77倍

兄弟が前立腺がんだった場合：2.57倍～3.00倍

父親・兄弟・息子にいずれかが前立腺がんだった場合：2.26倍～8.73倍

このように、遺伝的要因が前立腺がんの原因として挙げられるでしょう。また、脂肪の大量摂取や肥満も前立腺がんのリスクファクターとして考えられています。

例えば、同じ日本人であったとしても日本在住の日本人よりもハワイ在住の日本人の方が3.6倍～6倍程度、前立腺がんにかかりやすいとされています。また、BMIと前立腺がんのリスクとの関係もあるとされており、脂肪や肥満が前立腺がんのリスクファクターとして挙げられるでしょう。

その一方で、トマトなどに含まれるリコピンや豆類に含まれるイソフラボンが前立腺がんのリスクを下げることも報告されています。そのため、前立腺がんにかかるリスクを抑えるためには、脂肪分を控え、トマトや大豆を普段からの食事に取り入れることが重要です。

前立腺がんの症状

前立腺がんの症状は下記のとおりで、加齢に伴って現れる現象と類似しています。

早期の自覚症状はない

尿が出にくい

排尿の回数が多い

血尿

腰痛

そのため、症状から前立腺がんを見分けることは困難です。

早期の場合は自覚症状がない

前立腺がんは、早期において自覚症状はありません。早期の前立腺がんは小さく、前立腺内にがんが限られているため、症状が出ないことが一般的です。

尿が出にくい

前立腺がんが進行してくると、尿が出にくくなる場合があります。前立腺がんが進行することによって、前立腺が肥大化し、尿道を圧迫してしまう場合があります。これによって、尿が出にくくなるという症状が現れてくるのです。

排尿の回数が多い

排尿の回数が多くなることも前立腺がんの症状の1つです。前立腺が肥大化し尿道が圧迫されると、尿の出が悪くなるため、頻繁にトイレに行く必要が生じます。特に夜間頻尿が現れるケースが多いです。

血尿

血尿も前立腺がんの症状として現れます。これは、がんが尿路に悪影響を及ぼすことで、尿に血が混じってしまうためです。

腰痛

前立腺がんがさらに進行すると、腰痛の症状も現れることがあります。前立腺がんは骨への転移が多いとされており、そのため、骨盤や椎骨などに転移すると腰痛の症状を伴うようになります。

前立腺がんの症状についてよくある質問

ここまで前立腺がんの初期症状・治療方法・早期発見のポイントなどを紹介しました。ここでは「前立腺がん」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

前立腺がんの予防方法について教えてください

村上 知彦（医師）

前立腺がんを予防するためには、健康的な食生活と適切な体重を維持することが重要です。前立腺がんは脂肪分の多い食事をとっている人や肥満の人がなりやすい病気です。そのため、脂肪分の多い食事を避け、バランスの取れた食事を心がけましょう。

前立腺がんにかかりやすい人の特徴はありますか？

村上 知彦（医師）

前立腺にかかりやすい人は、高齢者・前立腺がんにかかった家族がいる人・肥満の人です。年齢や遺伝的要因は個人では防ぐことができないので、肥満にならないように気をつけることが重要です。

まとめ

前立腺がんは初期段階においては自覚症状がほとんどないため、発見が遅れることが多い病気です。

しかし、他の病気等による死亡の影響を取り除いた5年相対生存率はI期からIII期までなら100％と、治療が期待できる病気でもあります。

そのため、早期発見・早期治療を行うためにも、必ず定期的に健康診断・人間ドック・がん検診を受けるようにしましょう。

