46gの超コンパクトボディながらもしっかり本格派。

クラウドファンディングサイトmachi-yaで先行セール中のスプリングナイフ「SPEEDY」は、シュバッと開くギミックと高い携帯収納性を兼ね備えたミルスペックナイフ。

日本では法令的に日常での携帯こそ叶いませんが、キャンプや釣りなどのアウトドアレジャーから通販段ボールの開梱や防災グッズとしてなど、あると便利かつ所有欲も満たしてくれる1本かもしれません。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

46g超軽量×折りたたみ式で収納携帯性が抜群

「SPEEDY」は開いた状態でも全長は9cm。重量は46gと超軽量コンパクトさが特長。ライナーロック式スプリング機構を採用し、シュバッと刃が出てきます。なかなかクセになりそうなギミックですね。

ハンドルはガラス繊維を積層固化したブラックG10。軍用ナイフや実銃にも使われる素材で優れた耐衝撃性と防水性を備えているとのこと。ハンドル長も5.3cmとかなり小型ですが、動画で見るとしっかり握れて使い勝手も悪くなさそうです。

高硬度ステンレスで切れ味も自信アリ

「SPEEDY」の刃はプロ用包丁や本格アウトドアナイフにも使われるSUS440C高硬度ステンレス製。

焼入れや焼戻し処理によりステンレス鋼の中でも最高クラスの耐久性と切れ味を実現し、紙や段ボールはもちろんブッシュクラフトのような切削までこなせるそうです。

防災用にもいいかも

「SPEEDY」が実現する軽量コンパクトさは荷物を減らしたいアウトドアレジャーにも助かりますね。他には防災グッズに入れておくと応急処置や非常食の開封などもスムーズにできるでしょう。

刃物なのでキャンプで使うなどの目的が無い持ち歩きは避ける必要がありますが、ひとつ備えておくと便利かと。おトクなセールは終了間近でしたので、気になった人は下のリンクからチェックしてみてください。

