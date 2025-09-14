【ユニクロのパンツ】が優秀！「楽ちんすぎて週3で穿いてる」「下半身カバーできる」だって！

毎日のボトムス選びに迷ったら【ユニクロのパンツ】を頼ってみて。トレンド感を意識したラインナップ、コスパの良さも魅力。今回は週5でユニクロを着るライターが、リアルに愛用するおすすめパンツをご紹介。楽ちんすぎて週3で穿いてるバレルレッグパンツ、下半身をまるっとカバーする話題のジーンズなど注目アイテムをピックアップ。パンツ選びに失敗したくない人、必見です！

楽ちんとオシャレが叶う！？ バレルレッグパンツ

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

発売当初からずっと愛用しているバレルレッグパンツ。最近新色が登場したこともあり、とうとう3本目を購入しました。ももまわりはゆったり、裾に向かってカーブを描いたフォルムが特徴。ハリのある質感で形がキレイにキープされ、穿くだけでオシャレに見える優れものです。軽い穿き心地でとにかく楽ちんなので、ついつい週3でコーデに登場するほどヘビロテしています。

オンオフ頼れる美シルエットパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

公式オンラインレビュー8000件超え、☆4.5の実績を誇る「タックワイドパンツ」。人気の理由は、シルエットの美しさと楽な穿き心地にアリかも。ストンと落ちるワイドシルエットとセンタープリーツが、体型カバーしつつすらっと見えを演出。上質感のあるクリーンな生地感できちんと感もプラス。それでいてウエスト内蔵ゴムで楽に穿けるのも嬉しいポイント。オンオフ問わずに頼れるので、ワードローブに2本はスタンバイしています。

今が買い時！ SNSで大バズりした最旬ジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

SNSで大バズりした「バギーカーブジーンズ」。一時売れすぎて一部店舗のみの展開になったほどのアイテムです。コーデに加えるだけでグッと今っぽくなるカーブシルエットが特徴。脚のラインを拾わずに、まるっと下半身をカバーしてくれます。筆者が出向いた店舗では、エイジドウォッシュ加工が際立つ67BLUEがナンバーワン人気のようでした。パンツのシルエットで着映えするので、シンプルにTシャツを合わせてもシャレ見えするパンツです。

さらっとしてて気持ちいい！ 楽チン × 上品なワイドパンツ

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

試着してびっくり！ さらっとした穿き心地に感動したクレープジャージーパンツ。ドレープ性のある上質な生地感、スタイルアップを助けるストレートシルエットが魅力です。ウエストはフラットな見た目ながら、内側ゴムで楽に穿けるところもお気に入り。Tシャツと合わせたデイリールックにはもちろん、ブラウスやジャケットと合わせれば、ちょっとしたお呼ばれにも対応できます。

writer：小沢 鳴子