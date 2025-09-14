食楽web

渋谷で1986年に創業して以来、約40年にわたり愛され続けてきたスープスパゲッティ専門店『HOME'S PASTA（ホームズパスタ）』。その名物「絶望のスパゲッティ」が、ついに東海エリアに初上陸。名古屋・栄のランドマーク「ラシック」8階にオープンし、連日多くの人々で賑わっています。

店内は天井が高く、窓からは栄の街並みが一望できる開放感のある造り。白とウッドを基調としたインテリアは明るく爽やかで、ランチタイムは自然光に包まれたカジュアルな雰囲気、ディナータイムは落ち着いた照明でゆったりとした時間を過ごせます。

『HOME'S PASTA』といえばスープスパゲッティが代名詞ですが、名古屋栄ラシック店ではアラカルトメニューがより充実しているのが特徴で、前菜からデザートまで豊富にそろい、幅広いシーンで利用できます。

例えば、窯で香ばしく焼き上げるピザは外せない一品。定番の「マルゲリータ」や「生ハムとマンゴーのハニーマスカルポーネ」など、女性に支持されるメニューも目白推しです。

他にもアヒージョやフライドポテト、カニクリームコロッケなどの温菜もバリエーション豊富で、メイン料理にはブラックアンガス牛のステーキなどもあり、バルのように使えるのも魅力です。

看板メニュー「絶望のスパゲッティ」

白い服を着ていたので、ナプキンでガードしながらも豪快にいただきました

とはいえ、多くの人がまず頼むのはやはり「絶望のスパゲッティ」。ということで、著者も早速頼んでみました。

一口食べた瞬間に広がる濃厚なソース。コトコト長時間煮込んだミートソースの深いコクに、生クリームのまろやかさが加わり、豊かな味わいを形づくります。さらに、ブラックオリーブのほろ苦さやニンニクと唐辛子の刺激が後を追い、食欲をぐっと引き立ててくれます。

東海エリア初進出となった『HOME’S PASTA』名古屋栄ラシック店。スープパスタの奥深い味わいと、バル感覚で楽しめるアラカルトの両方を堪能できるのは、ここならではの体験です。名古屋に訪れる際には、ぜひ一度足を運んでみてください。

（ライター・加藤朋子）

●SHOP INFO

HOME'S PASTA 名古屋栄ラシック店

住：愛知県名古屋市中区栄3丁目6-1 ラシック8F

TEL：052-684-9422

営：11：00～22：00（L.O.料理21:00／ドリンク21:30）

https://www.instagram.com/homespasta_official/