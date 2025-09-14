【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、菅野から2打席連発47＆48号

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。3回の第2打席で、第49号ホームランを放った。先頭打者アーチは今季13本目、通算25本目。これでナ・リーグトップのフィリーズ所属シュワバーに2本差としている。

同地区のライバル対決で、大谷が第2打席から豪快な一発を放った。カウント1ー0から2球目のシンカーを捉えると打球はバックスクリーンへと一直線。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）、打球角度25度で飛び込んだ。なお飛距離は今季の自己最長＆ドジャース最長の記録となる。

昨季の54号に続き、これで2年連続のシーズン50本塁打に王手。MLBの歴史を紐解いても、ベーブ・ルース（1920〜21、27〜28年）、ケン・グリフィー・ジュニア（1997〜98年）、マークマグワイア（1996〜99年）、サミー・ソーサ（1998〜2001年）、アレックス・ロドリゲス（2001〜02年）の5人しか達成していない偉業まであと1本と迫った。

今シーズンの大谷は、打者として144試合に出場し、552打数、154安打、48本塁打、92打点、131得点、18盗塁、打率.279、出塁率.393、長打率.607、OPS1.000を記録している。

なおナ・リーグのホームランランキングでは、フィリーズのシュワバーに2本差に迫る。MLB全体では、トップに立つマリナーズのローリーとは4本差で3位となった。なお、チーム148試合目で49本塁打は、シーズン53.6本ペースだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）