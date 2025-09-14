「1番・指名打者」でジャイアンツ戦に先発出場

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時13日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、5試合ぶりとなる49号を放った。豪快な一撃を描き、本塁打数争いでリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に、再び2本差と迫った。

思い切りの良い一振りで敵地を熱狂させ、2年連続50号に王手をかけた。1-4と3点を追う3回無死、ウェブの投じた2球目の変化球を捉えると、打球はバックスクリーンまで届いた。

打球初速114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の打球は、今季のチーム最長飛距離となった。

49号は2003年のショーン・グリーンが記録した球団歴代2位の本数に並んだ。49号は年間53発ペースとなった。

大谷は7日（同8日）に敵地でのオリオールズ戦で1試合2本塁打を放ち、前日12日（同13日）の同戦までで17試合連続出塁を記録。この日の第1打席ではショートへの内野安打を放ち、2試合ぶりのヒットを記録。連続試合出塁を「18」に伸ばした。

試合前時点の成績は打率.279、48本塁打、92打点。131得点は両リーグトップで、長打率.607、OPS1.000はいずれもリーグトップとしている。シーズン終盤で優勝争いが激しくなる中、さらなる数字の積み上げが期待される。（Full-Count編集部）