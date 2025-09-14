9月6〜8日、「防災推進国民大会2025」に出席されるため、新潟県を訪問された愛子さま。ご公務での新潟訪問は今回が初めてだったこともあり、現地では“愛子さまフィーバー”が巻き起こった。

「JR新潟駅には、愛子さまの到着をひと目見ようと大勢の人が集まっていました。『テレビ新潟』の取材を受けた小さな男の子は、愛子さまをご覧になった印象を聞かれ、『光ってた』と答えていました」（皇室ジャーナリスト）

X上では、新潟で愛子さまをお見かけした人々の喜びの声が多数寄せられている。

《なんだか勝手に涙出てくるレベルでオーラすごかった…》

《新潟に愛子さまがいらしゃってるということで待ってたら観衆多すぎて全然撮れなかった》

《犬の散歩してたら、愛子さまに遭遇しました。柴にも目線を合わされていて、すごく気遣いが感じられました》

《愛子さまが、山古志に やはり晴れました パワーがすごい…》

この3日間、愛子さまは爽やかで涼しげな色合いのお召し物を多くお選びになった。

「9月7日には、ライトブルーのセットアップをお召しになっていました。6日の到着時にはパンツスタイルでしたが、この日はスカート。御髪はひとまとめの“お団子ヘア”で、前髪を少し強めにカールして“オン眉”に。8日は、オールホワイトコーデで、ヘアスタイルはご公務では珍しい“ハーフアップ”。おろしている御髪は綺麗に巻かれていて、上品な印象でした」（前出・皇室ジャーナリスト）

透明感あふれるお召し物と愛子さまの笑顔にも、X上では絶賛の声が寄せられている。

《白の装いが清楚で上品ですね》

《愛子さまの水色のスーツ素敵〜》

《ひえーーーー 愛子さま、透明感と輝きが天女なんですが！》

《愛子さま、めちゃくちゃ日本神話の女神様みたい…》

《キラキラと輝いて、本当この動画は天照大御神みたいな神々しさがありますね》

《敬宮愛子さま、拝見するたびに透き通るような美しさが内面から溢れているみたい》

《こんなに神々しい笑顔向けられたらもう…品格知性と優しさ全てのオーラが眩しい》