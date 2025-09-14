14日に初日を迎える大相撲9月場所。昇進後まだ優勝のない大の里（25）、豊昇龍（26）の両横綱は今度こそ賜杯を掴むのか。若隆景（30）は大関昇進を叶えられるのか。あるいは、先場所優勝した琴勝峰（26）のように、平幕力士が話題をかっさらうのか。「大相撲ジャーナル」の元編集長、長山聡氏に展望を聞いた。

【もっと読む】大の里、豊昇龍の両横綱も戦々恐々…「新怪物」加入で躍進止まらぬ伊勢ケ浜部屋の巨大戦力

◇ ◇ ◇

いずれも先場所は地位に見合う責任を果たしたとは言い難かった両横綱。新横綱の大の里は11勝止まりで、豊昇龍は5日目に途中休場し、1勝4敗10休。2人合わせて7個もの金星を配給した。

長山氏が言う。

「大の里は出足が鋭く、前に出る圧力も強い。問題は想定外の事態に陥ると、すぐに引いてしまうこと。このままだと本当の癖になってしまい、修正も難しくなる。9月場所は劣勢になった時でも、どれだけ引かずに前に出られるかに注目したい。豊昇龍は対応力に優れた柔軟な相撲が持ち味ですが、一度負けるとずるずる引きずってしまうのか、悪循環に陥りがちです。大の里は右を差して左おっつけで出れば盤石だが、豊昇龍にはこれといった型がない。こうなったら負けない、という型を身につけないと、今後も苦戦は続くでしょう」

長山氏は「とはいえ……」と、こう続ける。

「大の里については、もう少し長い目で見るべきです。先場所の11勝も、新横綱としては十分。そもそも、まだ入門3年目。横綱としてはもちろん、力士としても発展途上ですからね」

5日の稽古総見では大の里が精彩を欠き、豊昇龍は好調だったが……。

「本場所10日前の稽古なので、参考にはなりません。豊昇龍は場所前の稽古はいつも強いが、それが本場所の結果に結びつかない。八角理事長は稽古総見後に『稽古だと余裕があるから技が何でも決まるけど、本場所はその余裕がない』と話し、大の里については『一つのことをやるだけだから、迷いなく相撲が取れる』と話していた。私も9月の本命は大の里と見ています」

■若隆景は「10勝でも大関に昇進させていい」

大関取りのかかる若隆景はどうか。直前2場所で22勝し、大関昇進の目安となる「三役で3場所33勝」まで残り11勝に迫っている。

「低い姿勢から左右のおっつけを利かせて前に出る、実に理にかなった相撲です。若隆景の実力を考えれば、11勝は十分可能な数字です。もっとも、私は10勝でも大関に昇進させていいと思う。番付編成上、大関は2人いなければいけませんが、現在は琴桜のみ。西横綱の豊昇龍が大関を兼ねる『横綱大関』となりますが、本来はいびつな番付なのです。そもそも、大関昇進の目安と呼ばれているものに明確な基準はなく、相撲協会の規則ですらありません。1場所15日制になった以降は直前3場所が計20勝台の大関が5人いましたが、初代若乃花や北の富士ら4人は横綱に昇進。近年は世間の目もあってか、審判部も『3場所33勝』の目安をやたらと気にしがちですが、内容が良ければ星数にあまりこだわる必要もないでしょう。2横綱の金星配給が多いのも、役力士との対戦が少ないことが影響している面もある」

近年、目覚ましいのが若手の躍進だ。前相撲から始めた安青錦（21）は、入門3年目で早くも三役に番付を上げた。

「安青錦はアゴを上げず、低い姿勢で相手に頭をつけて相撲を取る技巧派。かつての欧州勢に比べればスケール感に乏しい面があり、すぐにも横綱・大関という感じではないが、実にしぶとい相撲を取るので上位陣にとっては嫌な存在になりそうです。安青錦に限らず最近の若手は上位力士にも臆することなく向かっていく傾向があり、誰が賜杯を掴んでもおかしくない。大相撲は横綱が勝つのが常道ですが、現在は誰が勝つかわからない、スポーツ的な面白さがある」

そんな長山氏が注目するのがモンゴル出身の新弟子2人、伊勢ケ浜部屋のオチルサイハン（23）と、玉ノ井部屋のオトゴンバト（21）だ。

「玉ノ井部屋には東白龍と羽出山という2人の十両がいますが、オトゴンバトと稽古をする時は、10番やって1番勝てるか勝てないか。オチルサイハンは4年半も伊勢ケ浜部屋で稽古を積んでおり、豊昇龍を圧倒。兄弟子の熱海富士ですら歯が立たなくなっていると聞いています。いずれも前相撲からになりますが、すぐに幕内に上がってくるはず。昨年新入幕で優勝した尊富士など、最近は幕内に上がったばかりで活躍する力士が実に多い。裏を返せば、残念ながら幕内力士のレベルが若干下がっているのも事実。今後はこの2人がどこまで活躍できるかも、注目していきたいですね」

すでに横綱が絶対の存在ではなくなった現在の土俵。大の里と豊昇龍が再び横綱の権威を取り戻すか、あるいは新鋭の台頭を許すのか。