『べらぼう』第35回 “蔦重”横浜流星、“定信”井上祐貴による改革が勢いづき複雑な心境
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」が14日の今夜放送される。
【写真】歌麿（染谷将太）はきよ（藤間爽子）と再会
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第35回「間違凧文武二道」あらすじ】
定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。しかし、これを目にした定信は勘違い。逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で定信が将軍補佐になったことを知る。
一方、歌麿（染谷将太）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子）と再会し心に変化が生まれる。江戸城では、家斉（城桧吏）が大奥の女中との間に子をもうける…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
