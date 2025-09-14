今回ご紹介するのは、糸島に来たらぜひ寄ってほしい！

絶品の卵料理やスイーツが楽しめる「糸島ファームUOVO（ウォーボ）」。たまご好き必見のお店ですよ！

海岸からすぐそこの最高ロケーション

▲「糸島ファームUOVO」は、大口海岸から車でわずか2分の場所にあります。

▲12時過ぎに訪れると、店内は多くのお客さんで賑わっていました。

▲「糸島ファームUOVO」では、糸島ブランド卵「つまんでごらん」を使ったメニューが豊富。

今回いただいたたまごサンドとプリンは、とろとろ食感の概念を更新してくれるものでした。

それでは一品ずつご紹介します！

※ちなみにUOVOとはイタリア語で「卵」の意味。

ぷるとろ卵が溢れる！ 究極のたまごサンド

▲ホットたまごサンド（サラダ・ドリンク付）。

▲見てください、このぷるぷる感！

半熟加減が絶妙で、口に入れるとたまらない幸福感が広がります。

▲中には卵ペーストと半熟卵の両方が。

2種類の食感を楽しめるうえに、バターのまろやかさもプラス。

さらにマヨネーズやマスタードの酸味がきいていて、味のバランスが完璧なんです。

▲コーヒーと一緒にひと息。

「いいたまごサンドに出会えたな」としみじみ。

外のテラスでいただくのも気持ちよくておすすめです。

飲めるほどクリーミー！ とろけるプリン

▲レジ横で見つけた「キミとプリン」（カスタード／カフェオレ）をお持ち帰り。

▲カラメルは別売りです（ここにまでロゴが！）。

▲「キミとプリン」カスタード。

まさにとろける、飲めちゃいそうなプリン！

甘すぎずクリーミーで、卵の風味と生クリームのコクが絶妙。

あっという間に胃袋に消えていきました……。

▲「キミとプリン」カフェオレ。

▲優しい口当たりでとろける〜。

甘さ控えめですが、大人も子どもも虜になる味わいです。

お土産の品数が豊富

▲「UOVO」店内では、プリンのほか、糸島のドレッシングや飲み物、塩なども販売。

お土産にもぴったりです。

▲かわいさと美味しさを兼ね備えた「糸島ファームUOVO」。

たまごサンドとプリンは、一度は食べてみてほしい逸品です。

気になった方はぜひ足を運んでみてください！

〒819-1304

福岡県糸島市志摩桜井5134-1

営業時間：9:00-17:30（土・日・月）／10:00-17:30（火〜金）

※不定休

(執筆者: AYATAKA)