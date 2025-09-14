【糸島市・志摩桜井】半熟卵が溢れでるサンドに感動！ プリンも絶品な「糸島ファームUOVO（ウォーヴォ）」【ガジェ通糸島編集部】
今回ご紹介するのは、糸島に来たらぜひ寄ってほしい！
絶品の卵料理やスイーツが楽しめる「糸島ファームUOVO（ウォーボ）」。たまご好き必見のお店ですよ！
海岸からすぐそこの最高ロケーション
▲「糸島ファームUOVO」は、大口海岸から車でわずか2分の場所にあります。
▲12時過ぎに訪れると、店内は多くのお客さんで賑わっていました。
▲「糸島ファームUOVO」では、糸島ブランド卵「つまんでごらん」を使ったメニューが豊富。
今回いただいたたまごサンドとプリンは、とろとろ食感の概念を更新してくれるものでした。
それでは一品ずつご紹介します！
※ちなみにUOVOとはイタリア語で「卵」の意味。
ぷるとろ卵が溢れる！ 究極のたまごサンド
▲ホットたまごサンド（サラダ・ドリンク付）。
▲見てください、このぷるぷる感！
半熟加減が絶妙で、口に入れるとたまらない幸福感が広がります。
▲中には卵ペーストと半熟卵の両方が。
2種類の食感を楽しめるうえに、バターのまろやかさもプラス。
さらにマヨネーズやマスタードの酸味がきいていて、味のバランスが完璧なんです。
▲コーヒーと一緒にひと息。
「いいたまごサンドに出会えたな」としみじみ。
外のテラスでいただくのも気持ちよくておすすめです。
飲めるほどクリーミー！ とろけるプリン
▲レジ横で見つけた「キミとプリン」（カスタード／カフェオレ）をお持ち帰り。
▲カラメルは別売りです（ここにまでロゴが！）。
▲「キミとプリン」カスタード。
まさにとろける、飲めちゃいそうなプリン！
甘すぎずクリーミーで、卵の風味と生クリームのコクが絶妙。
あっという間に胃袋に消えていきました……。
▲「キミとプリン」カフェオレ。
▲優しい口当たりでとろける〜。
甘さ控えめですが、大人も子どもも虜になる味わいです。
お土産の品数が豊富
▲「UOVO」店内では、プリンのほか、糸島のドレッシングや飲み物、塩なども販売。
お土産にもぴったりです。
▲かわいさと美味しさを兼ね備えた「糸島ファームUOVO」。
たまごサンドとプリンは、一度は食べてみてほしい逸品です。
気になった方はぜひ足を運んでみてください！
〒819-1304
福岡県糸島市志摩桜井5134-1
営業時間：9:00-17:30（土・日・月）／10:00-17:30（火〜金）
※不定休
(執筆者: AYATAKA)