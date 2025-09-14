◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

世界大会初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。日本女子としては２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞となった。

◆小林 香菜（こばやし・かな）

▼生まれ ２００１年４月４日、群馬・前橋市。２４歳

▼名前の由来 ４月生まれで、菜の花の季節だったから

▼サークル活動 「早稲田ホノルルマラソン完走会」は、４年時の１２月のホノルルマラソンを完走することが最後の大イベント。ただ、同時期に大阪国際女子マラソンの出場が決まっていたため、断念。まだホノルルの完走はしていない

▼登山にも挑戦 大学時代は登山サークルの「山小屋研究会」にも所属。３１８０メートルの槍ケ岳や日本アルプスなども登頂した

▼競技歴 群馬・前橋三中１年時は水泳部に所属。駅伝練習などをきっかけに、２年時から陸上部に途中入部した。３年時は３０００メートルで全国大会に出場。埼玉・早大本庄高に進んだが、結果を残すことはできず、早大ではサークルの「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属。３年時の大阪国際女子マラソンで２時間３６分５４秒をマークし、「ネクストヒロイン枠」で出場した２４年大会は２時間２９分４４秒。昨年４月に実業団の大塚製薬に入部し、同１２月の読売防府マラソンは２時間２４分５９秒をマークした