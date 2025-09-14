ゴール後に笑顔の小林香菜と佐藤早也伽（左＝カメラ・岡野　将大）

写真拡大

◆世界陸上　第２日（１４日、国立競技場）

　世界大会初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。日本女子としては２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞となった。

　◆小林　香菜（こばやし・かな）

　▼生まれ　２００１年４月４日、群馬・前橋市。２４歳

　▼名前の由来　４月生まれで、菜の花の季節だったから

　▼サークル活動　「早稲田ホノルルマラソン完走会」は、４年時の１２月のホノルルマラソンを完走することが最後の大イベント。ただ、同時期に大阪国際女子マラソンの出場が決まっていたため、断念。まだホノルルの完走はしていない

　▼登山にも挑戦　大学時代は登山サークルの「山小屋研究会」にも所属。３１８０メートルの槍ケ岳や日本アルプスなども登頂した

　▼競技歴　群馬・前橋三中１年時は水泳部に所属。駅伝練習などをきっかけに、２年時から陸上部に途中入部した。３年時は３０００メートルで全国大会に出場。埼玉・早大本庄高に進んだが、結果を残すことはできず、早大ではサークルの「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属。３年時の大阪国際女子マラソンで２時間３６分５４秒をマークし、「ネクストヒロイン枠」で出場した２４年大会は２時間２９分４４秒。昨年４月に実業団の大塚製薬に入部し、同１２月の読売防府マラソンは２時間２４分５９秒をマークした