◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に５試合ぶりの４９号ソロを放った。

３点を追う３回先頭。ジャイアンツのエース右腕・ウェブの２球目、９２・１マイル（約１４８・２キロ）シンカーが真ん中付近に来たところを見逃さなかった。打球速度１１４・８マイル（約１８４・８キロ）、角度２５度、飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）でバックスクリーンに飛び込んだ。飛距離は今季自己＆球団最長の特大アーチとなった。

３年連続の本塁打王に向けては８月２８日（同２９日）に１試合４発の離れ業を見せ、一時は大谷に４本差としていたシュワバー（フィリーズ）が９日（同１０日）にリーグ最速で５０号到達。さらに、この日５１号としていたが、負けじと大谷も２本差とした。史上６人目となる２年連続５０本塁打にも王手をかけた。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが再点灯したド軍はこの日が１０連戦の２戦目。オラクルパークといえば、右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）にウェブから日本人選手では初の名物場外アーチをマークした。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は“参考記録”となるが、年間２発目となれば００年の開業以降、ビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。節目の５０号が再び豪快な場外弾になる可能性も十分だ。

この日は初回に遊撃内野安打を放ち、１８試合連続出塁。前夜のサヨナラ負けの悪夢を拭い去ろうと奮闘している。

◇大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４９本