「陸上・世界選手権、女子マラソン」（１４日、国立競技場）

初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入り、日本勢では１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来３大会ぶりの入賞を果たした。

「本当に最高でした」。

早大マラソン同好会のサークル出身で市民ランナーとして大会に出場してきた異色の経歴の持ち主。１３年モスクワ大会の福士加代子以来１２年ぶりのメダル獲得はならなかったが、急成長を続ける２４歳が大和撫子の意地をみせた。

猛暑のレースの中で、果敢なレースが光った。飛びだした米国勢２人につく形で１０キロでは単独３位に浮上。１７キロ過ぎには２位に浮上した。メダル争いの中でハーフを通過し後半戦に突入。一気にペースを上げたアフリカ勢に抜かれたが、想定内。「いつか来ると思っていた。３０キロぐらいかと思っていたけど、意外に早くて。とりあえず鬼ごっこみたいな感じで粘りました」。１１位まで順位を落としたが、しっかりと粘りをみせるて、落ちてきた選手を抜いていった。終盤には躓きそうになる場面もあったが、猛暑で上位に脱落選手も出た中で堂々の走りを披露した。ゴール直後はトラックに倒れ込んだ。

サークル活動から、実業団入り。厳しい競技の世界、大会前の厳しい練習に「たまにつらい。なんで自分こんなつらいんだろうと思う時もある」と率直に明かすが、「後悔があってこの道を選んだので。そこをさっぱり吹っ切れるくらい頑張るまではこの道を頑張ろうと思います」と覚悟は決まっている。

今後に向けては「こういう世界の舞台を経験できたのはかなり大きな強みになる。無駄にしないうようにロサンゼルス五輪に向けて準備していきたい」と、さらなる夢舞台を見据えた。