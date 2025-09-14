「ジャイアンツ−ドジャース」（１３日、サンフランシスコ）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手が先発マウンドに上がったが、初回に一挙４失点のビッグイニングを作られた。

１点を先制して迎えた初回のマウンド。だが安打と四球で無死一、二塁のピンチを招くと、あっさりとアダメスに中前適時打を浴びて追いつかれた。

さらにセンターからバックホームしたパヘズの送球をロードペットがマスクに当ててしまい、大きく三塁側へ跳ねた。この間に二、三塁と走者が進塁。パヘズの悪送球が記録された。

ここからチャプマンに左前適時打を浴びて勝ち越しを許したカーショー。フローレスは三振に仕留めたが、シュミットを四球で歩かせて満塁に。プライアー投手コーチが出てきて間を取り、エンカーナシオンは三ゴロ併殺打かと思われたが、三塁・マンシーがファンブルしてアウトを一つしか奪えず。この間に３点目を失った。マトスにも右前適時打を浴びて一挙４失点。ドジャースベンチには重苦しい雰囲気が漂った。

カーショーはここまで安定感抜群の投球で１０勝２敗、防御率３・４５をマークしていた。ベテラン左腕が思わぬ立ち上がりとなった。

さらに二回表の攻撃では無死満塁の好機を作るも、大拙攻でまさかの無得点。打線が反撃することはできなかった。それでも二回、三回と無失点に抑え、打線が大谷の４９号弾などで反撃。３回４失点で降板となった。