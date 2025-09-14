TBS若林有子アナ「見えててすみません！」”へそチラ”ショット「めっちゃ可愛い」「気持ちよさそー」
TBSの若林有子アナウンサー（29）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ”へそチラ”ショットを公開した。
【写真】「見えててすみません！」”へそチラ”ショットを披露したTBS若林有子アナ
若林アナは「智子との石垣島旅行２日目は竹富島へ！」とつづり、旅行中の写真を6枚にわたって投稿。「自転車に乗ってビーチを巡りましたが、雲がこんなにあっても暑くて暑くて！途中で飲んだマンゴージュースに救われました」と振り返った。
ノースリーブ姿の若林アナは元気よく手を大きく広げた様子を見せており、投稿にコメントする形で「バカンス気分でお腹見えててすみません！」と添えた。
ファンからは「楽しそうで素敵な写真」「めっちゃ可愛い」「バカンス良いなー気持ちよさそー」といったコメントが寄せられた。
【写真】「見えててすみません！」”へそチラ”ショットを披露したTBS若林有子アナ
若林アナは「智子との石垣島旅行２日目は竹富島へ！」とつづり、旅行中の写真を6枚にわたって投稿。「自転車に乗ってビーチを巡りましたが、雲がこんなにあっても暑くて暑くて！途中で飲んだマンゴージュースに救われました」と振り返った。
ノースリーブ姿の若林アナは元気よく手を大きく広げた様子を見せており、投稿にコメントする形で「バカンス気分でお腹見えててすみません！」と添えた。
ファンからは「楽しそうで素敵な写真」「めっちゃ可愛い」「バカンス良いなー気持ちよさそー」といったコメントが寄せられた。